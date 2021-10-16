16 Ekim 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.410 -0.16 EURO 10,7850 1.05
USD 9,2570 0.87 ALTIN 526,430 -0.72
CANLI BORSA
TÜMÜ

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM'ye sunuldu

AA |  16 Ekim 2021 Cumartesi - 1:23 | Son Güncelleme : 16 10 2021 - 1:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.


ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanunu Teklifi TBMM
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.