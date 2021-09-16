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2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti belli oldu

AA |  16 Eylül 2021 Perşembe - 12:08 | Son Güncelleme : 16 09 2021 - 12:08

TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi 38. Dönem Toplantısı'nda "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" seçildi.


Türk dünyasının 2020 Kültür Başkenti Özbekistan’ın Hive şehrinde düzenlenen TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi 38. Dönem Toplantısı'nda alınan kararla Bursa, "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edildi.
 
Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,  Bursa’nın gelecek yıl için Türk dünyası kültür başkenti olmasını önerirken, "2022  yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak Osmanlı devletine başkentlik yapmış,  tarihi ve mimari dokusu ile büyüleyen, yeşili ve doğal güzellikleriyle de ziyaret  edenleri hayran bırakan Bursa’mızın adaylığını büyük bir memnuniyetle açıklamak  istiyorum.
 
Bursa şehrimizin Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesi için sizlerin  de desteklerini bekliyor, Hive, Eskişehir ve Kastamonu gibi Bursa’mızın aynı  özveri ile çalışarak Türk dünyası kültür başkentleri arasında yerini alacağına  inanıyorum” dedi.
 
Toplantıda, katılımcılar öneriyi kabul ederek Bursa’nın 2022 Türk  Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan edilmesini kararlaştırdı.
 
Toplantıda alınan diğer kararla 2022, gelecek sene doğumunun 100. yılı  kutlanacak Kırgız sanatçı Toktobolot Abdumomunov ve Azerbaycanlı besteci Fikret  Amirov ile 2022’de ölümünün 600. yıl dönümü olan Türk mutasavvıf Süleyman  Çelebi’yi anma yılı ilan edildi.

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