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2022 resmî tatiller! 2022'de kaç gün resmi ve milli tatil var? İşte milli ve dini bayramlar takvimi…

16 Ekim 2021 Cumartesi - 11:27 | Son Güncelleme : 16 10 2021 - 11:27

Dini, milli bayramlar ülkemizde resmi tatildir. Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi günler her yıl resmi olarak tatil ilan edilmiştir ve bu günler her yıl değişiklik gösterir. Öğrenciler, kamu veya özel sektör çalışanları ise gelecek yıl planlarını yapmak için şimdiden 2022 resmi tatiller ile ilgili araştırmalarına başladı.


Yıllık planını yapacak olan vatandaşlar 2022 resmi tatiller araştırmasına başladı. 2021 yılının Eylül ayının son günlerine sayılı günler kala yeni yılın resmi ve dini tatilleri derledik. İşte 2022 resmi tatil günleri…

2022 Resmi Tatiller Takvimi 

Yılbaşı: 1 Ocak  Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi            

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar           

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba        

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9  - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı 

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

2022 yılında Ramazan Bayram tatili aksi ilan edilmediği sürece toplamda 3,5 gündür. Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi, 2. günü 3 Mayıs Salı ve 3. günü ise 4 Mayıs Çarşamba günüdür. 1 Mayıs Pazar Ramazan Bayramı arifesi öğleden sonra yarım gündür.

2022 Kurban Bayramı tatili aksi ilan edilmediği sürece 4,5 gündür. Kurban Bayramı 1. günü 9 Temmuz Cumartesi, 2. günü 10 Temmuz Pazar, 3. günü 11 Temmuz Pazartesi ve 4. günü ise 12 Temmuz Salı günüdür. 8 Temmuz Cuma Kurban Bayramı arifesi öğleden sonra yarım gündür.

 

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