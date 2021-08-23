2022 memur zammı yüzde kaç, belli oldu mu? Memur zammı 2022! Memur ve emekli zammı ne kadar oldu?

Memur ve memur emeklisinin 2022 ve 2023 yılı için alacağı zam oranı belli oldu. 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin merakla beklediği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri bugün sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin zam oranlarını açıkladı. 2022 memur zammı yüzde kaç oldu? Memur ve emekli zammı ne kadar? İşte memur zammı 2022…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve sendikalar tarafından yapılan 6. Dönem toplu sözleşme görüşmeleri 2 Ağustos başladı. Bugün sona eren zam görüşmeleri sona erdi. Hükümet 2022'nin ilk altı ayı için yüzde 5, ikinci altı ay için yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ile enflasyon farkı teklifinde bulunmuştu. Peki, 2022 memur zammı yüzde kaç? Memur zammı 2022! Memur ve emekli zammı ne kadar oldu?

Memur ve emekli zammı ne kadar oldu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklisinin 2022-2023 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucunu açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin yaptığı açıklamada “Genel hususlar konuşunda uzlaşmaya vardık.

2022 yılı ilk yarı yüzde 5 artı enflasyon farkı, ikinci yarı için yüzde 7 artı enflasyon farkı. Yani toplamda yüzde 12 olarak belirlendi.

2023 yılı ilk yarı yüzde 8 artı enflasyon farkı saklı olarak, ikinci yarı için de yüzde 6 zam verilecek.

Özetle memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.