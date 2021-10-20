ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim oturumları ve başvuru tarihleri merak konusu oldu. Memur olup, devlet bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar 200 KPSS tarihini sorguluyor. Peki, 2022 KPSS ne zaman? KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim sınavı ve başvuru tarihi açıklandı mı, KPSS 2022 tarihi belli mi oldu mu?

ÖSYM sınav takvimi ile YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL gibi sınavlar ile ilgili tarihler belli oluyor. En son 2020 yılında gerçekleştirilen ön lisans ve ortaöğretim oturumları iki yılda bir yapıldığı için önümüzdeki yıl yeniden düzenlenmesi bekleniliyor. Peki, KPSS ne zaman 2022? KPSS 2022 tarihi belli oldu mu?

KPSS NE ZAMAN 2022?

2022 KPSS tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 2022 ÖSYM sınav ve başvuru takvimi yayınlanır yayınlanmaz sınav tarihleri belli olacak.

2020 yılında KPSS lisans başvuruları 28 Mayıs tarihinde başladı ve 14 Haziran'da sona erdi. İlk oturum olan Genel Yetenek Genel Kültür oturumu ise 1 Ağustos tarihinde yapıldı. En son 2020 yılında gerçekleştirilen ön lisans oturumu iki yılda bir yapıldığı için önümüzdeki yıl yeniden düzenlenecek.