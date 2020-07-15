15 Temmuz 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 117.741 -0.56 EURO 7,8570 0.40
USD 6,8660 0.03 ALTIN 398,880 -0.13
CANLI BORSA
TÜMÜ

2022 FIFA Dünya Kupası finali ne zaman, nerede oynanacak? FIFA açıkladı!

15 Temmuz 2020 Çarşamba - 16:11 | Son Güncelleme : 15 07 2020 - 16:18

2022 FIFA Dünya Kupası finali Lusail Stadı'nda oynanacak. Peki, 2022 FIFA Dünya Kupası finali ne zaman, nerede oynanacak? İşte 2022 FIFA Dünya Kupası finali ile ilgili merak edilenler...


2022 FIFA Dünya Kupası finali ile ilgili detaylar belli oldu. 2022 FIFA Dünya Kupası finali Lusail Stadı'nda oynanacak. Peki, 2022 FIFA Dünya Kupası finali ne zaman, nerede oynanacak? 2022 FIFA Dünya Kupası finali detayları...
 
 
2022 FIFA DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN NEREDE OYNANACAK?
 
Katar'ın 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde ev sahipliği  yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası finali 80 bin kapasiteli Lusail Stadı'nda  oynanacak. 
 
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, 2022 Dünya Kupası 21 Kasım'da 60 bin  kapasiteli Al Bayt Stadı'nda Katar'ın maçıyla başlayacak.

ETİKETLER

2022 FIFA Dünya Kupası finali FIFA fifa dünya kupası finali 2022 FIFA Dünya Kupası FIFA açıklama fifa 2020
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.