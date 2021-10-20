2022 asgari ücret zammı ne kadar olur? Asgari ücret zammı toplantısı ne zaman? İşte 2022 asgari ücret tahminleri!

Asgari ücretlinin merakla beklediği asgari ücret zammının belirleneceği toplantının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Asgari ücreti, yasa gereği 5’er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. 2022 yılı için asgari ücret de yıl sonunda yapılacak toplantıyla belirlenecek. Peki, Asgari ücret zammı görüşmeleri ne zaman başlıyor? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret toplantısı ne zaman? İşte asgari ücret zammı ile ilgili tüm detaylar…

Asgari ücret zammı için geri sayım sürerken milyonlarca çalışanın gözü kulağı 2022 yılı için asgari ücret zammının yapılacağı tarihe çevrildi. Türkiye'deki 7 milyon çalışanı doğrudan etkileyen 2022 asgari ücret zammı ile ilgili ilk haberler gelmeye başladı. Şimdiden rakamlar telaffuz edilmeye başlandı. Asgari ücret zammı yasa gereği 5’er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek.

Enflasyona göre 2022 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı da tahmini olarak belirlendi. Brüt asgari ücretin 4.364,50 TL'ye çıkması bekleniyor. Böylelikle net asgari ücretin ne kadar olacağı da hesaplanabiliyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Türk-İş toplantısına katılma üzere Afyonkarahisar'a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yakın zamanda asgari ücreti görüşmelerinin başlayacağını ifade ederek, “Asgari ücret sürecinde bu sosyal politika aracını en uygun şekilde kullanarak bilhassa örgütsüz çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir netice elde edilmesi konusunda çalışacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Asgari ücret bir sosyal adalet mekanizması olarak işleyecektir” dedi.

Vatandaşların gelirini, ödemesini, işsizlik maaşını kısa çalışma ödeneğini, işsizlik parasını belirleyen asgari ücret, tespit komisyonunun toplanmasıyla zam pazarlığına başlayacak.

Asgari ücret toplatıları geçtiğimiz yıllarda Aralık ayında başlayıp son haftasına kadar devam etti. Bu yıl da görüşmelerin Aralık ayında başlaması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5’er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.

PANDEMİ ETKİSİ GÖRÜLDÜ

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre; Geçtiğimiz yıl asgari ücret belirlenirken pandemi şartları da göz önüne alınmış ve yüzde 21.56 oranında artış yapılarak en düşük brüt ücret 3.577,50 TL'ye yükseltilmişti. Net asgari ücret ise bu yıl 2.825,90 TL olarak uygulanıyor. Yani işverene bu rakamdan daha az maaş veremezsin deniliyor. Ancak çoğunlukla 'bunu vereceksin' anlaşıldığı için ya da benim gizli işsizlik diye tabir ettiğim maaşı asgari ücretten gösterip kalanını elden verme uygulandığı için çalışanların yüzde 40'a yakını asgari ücretle çalışıyormuş gibi kayıtlara geçiyor.

Geçtiğimiz yıl asgari ücret artışı pandemi şartlarında belirlendiği için bir önceki enflasyonun oldukça üzerinde bir oran tespit edilmişti. 2020 yılında yıllık enflasyon yüzde 14,6 olarak açıklanırken asgari ücret artışı bunun 7 puan daha üzerinde gerçekleşti.

ENFLASYON NASIL BELİRLİYOR?

Aslında son 10 yıllık asgari ücret artışlarına baktığımızda enflasyonun burada belirleyici olduğunu görüyoruz. Tespit komisyonunda sıkı pazarlıklarla rakamlar belirleniyor olsa da son 10 yılda asgari ücret artışları bir önceki yılın enflasyonunun 3 ya da 5 puan üzerinde gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl pandeminin de etkisiyle bu rakam 7 puana kadar çıktı. Bu yıl için de benzer bir formül işleyecek olursa yine enflasyonun üzerinde bir rakam ortaya çıkacaktır.

2022 ASGARİ ÜCRET

Hem Orta Vadeli Program hem de Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne baktığımız zaman yıl sonunda enflasyonun yüzde 16 civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu rakamdan yola çıktığımızda şimdiye kadar işleyen formül ile asgari ücret artışının da 5-6 puan üzerinde olacağını tahmin edebiliriz.

BRÜT VE NET MAAŞ İÇİN TAHMİN

Bu da asgari ücret artışının yüzde 22 civarında olacağını bize gösteriyor. Bu artış oranına göre 2022 yılında brüt asgari ücret 4.364,50 TL'ye net asgari ücret ise 3.447,50 kuruşa çıkacağını hesaplayabiliriz. Burada küçük artış ve inişlerle baktığımızda net asgari ücretin 3.250 TL ile 3.500 TL arasında olacağını söyleyebiliriz.

ASGARİ ÜCRET ARTINCA NELER DEĞİŞECEK?

Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle olacak bazı değişiklikler şunlar:

1- İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak. Şu anda en yüksek işsizlik maaşı 2010 lira olarak uygulanıyor.

2- Çalışanların aldığı asgari geçim indirimi de yükselecek. Şu anda bekar bir işçi için AGİ 268,31 lira olarak ödeniyor.

3- Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak. Şu anda bir aylık ödeme 1.144 TL

4- İş göremezlik ödeneğinde artış yaşanacak.

5- Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları da Ocak ayı ile birlikte zamlanacak.

6- Kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar yükselecek. Gündelikçiler için ödenecek primler artacak.