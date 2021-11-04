Asgari ücret konusu yeni yıl yaklaştıkça en çok konuşulan konu oldu. Siyasiler, sendikalar peş peşe asgari ücret açıklaması yaparken, asgari ücretle çalışan milyonlarca işçi 2022 yılında ne kadar zam yapılacağını sorguluyor. Asgari ücret oranı her yıl, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Peki 2022 asgari ücret ne kadar olacak? İşte 2022 asgari ücret tahmini…

Asgari ücret ne kadar olur 2022? Kasım ayına girilmesiyle 2022 yılında uygulanacak asgari ücret zammı da gündeme geldi. Milyonlarca işçi maaşlarına ne kadar zam yapılacağını sorguluyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında gerçekleşecek. Peki, 2022 asgari ücret ne kadar olur? 2022 asgari ücret tahmini…

2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?

Asgari ücret aralık ayıyla birlikte netlik kazanacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantıyı aralık başında gerçekleştirecek.

2022 yılı içerisinde uygulanacak olan yeni asgari ücrete yapılacak olan zam oranı beklentilere göre % 35 ve % 40 arasında olması beklenirken son 45 yılın en yüksek zammının yapılması bekleniyor.

Sabah gazetesinde yer alan bir diğer beklentiye göre yıl sonu enflasyonunun % 16 oranında çıkacağı tahmin edilirken bu rakamdan yola çıkıldığında asgari ücrete yapılacak zam oranının enflasyon tutarının 5-6 puan üzerinde olması bekleniyor. Bu durumda Asgari ücrete % 22 oranında bir zam yapılması beklenirken brüt asgari ücret 4.364,50 TL'ye net asgari ücret ise 3.447,50 liraya çıkacağını hesaplayabiliriz. Burada küçük artış ve inişlerle baktığımızda net asgari ücretin 3.250 TL ile 3.500 TL arasında olacağını söyleyebiliriz."

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2021 yılında geçerli olacak asgari ücret, yapılan yüzde 21,56'lık artışla brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklandı.