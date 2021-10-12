ÖSYM tarafından düzenlenecek sınavların başvuru tarihleri sorgulanıyor. ALES 2022 tarihini sorgulayanlar arama motorlarına yöneldi. Akademik kariyer hedefleyenler ALES sınavına katılmak için 2022 ALES ne zaman, tarih belli mi? ÖSYM 2022 sınav takvimi açıklandı mı? sorularına yanıt aramaya başladı.
ALES 2022 NE ZAMAN?
2022 ÖSYM sınav takvimi henüz açıklanmadı. Sınav takvimleri genellikle sene başında açıklanıyor. ÖSYM sınav takvimi açıklanmadığından ALES 2022 sınav tarihi de belli değil.
2021 ÖSYM SINAV TAKVİMİ
2021-YÖKDİL/2
19.09.2021
2021-ALES/2
21.11.2021
2021-ALES/3
12.12.2021