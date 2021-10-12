ALES 2 sonuçları açıklandı. Sonuçlardan memnun olmayan yıl sonu yaklaşırken 2022 sınav takviminin açıklanıp açıklanmadığını 2022 ALES tarihinin belli olup olmadığını sorgulamaya başladı. ÖSYM tarafından düzenlenecek sınavların tarihleri merak konusu oldu. Peki, 2022 ALES ne zaman, tarih belli mi? ÖSYM 2022 sınav takvimi açıklandı mı?

ÖSYM tarafından düzenlenecek sınavların başvuru tarihleri sorgulanıyor. ALES 2022 tarihini sorgulayanlar arama motorlarına yöneldi. Akademik kariyer hedefleyenler ALES sınavına katılmak için 2022 ALES ne zaman, tarih belli mi? ÖSYM 2022 sınav takvimi açıklandı mı? sorularına yanıt aramaya başladı.

ALES 2022 NE ZAMAN?

2022 ÖSYM sınav takvimi henüz açıklanmadı. Sınav takvimleri genellikle sene başında açıklanıyor. ÖSYM sınav takvimi açıklanmadığından ALES 2022 sınav tarihi de belli değil.

2021 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

2021-YÖKDİL/2

19.09.2021

2021-ALES/2

21.11.2021

2021-ALES/3

12.12.2021