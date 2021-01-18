ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2021 yılı sınav takviminin "https://www.osym.gov.tr/" adresinden açıklandığını duyurdu. 2021 YÖKDİL ne zaman? YÖKDİL başvuru, sınav ve sonuç tarihleri 2021…

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS'nin TYT oturumunun 26 Haziran'da, AYT ve YDT oturumlarının 27 Haziran'da yapılacağını açıkladı. ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında, "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Raptiye Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Raptiye Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır." ifadelerine yer verdi. Peki, 2021 YÖKDİL ne zaman? YÖKDİL/1-2 başvuru, sınav ve sonuç tarihleri 2021…

YÖKDİL ne zaman 2021?

2021 YÖKDİL/1 sınav tarihi: 28 Mart 2021

2021 YÖKDİL/1 başvuru tarihi: 2 Şubat 2021 – 18 Şubat 2021

2021 YÖKDİL/1 geç başvuru günü: 18 Şubat 2021

2021 YÖKDİL sonuç açıklama tarihi: 20 Nisan 2021

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2021 YÖKDİL/2 sınav tarihi: 29 Ağustos 2021

2021 YÖKDİL/2 başvuru tarihi: 2 Temmuz 2021 – 12 Temmuz 2021

2021 YÖKDİL/2 geç başvuru günü: 27 Temmuz 2021

2021 YÖKDİL/ sonuç açıklama tarihi: 21 Eylül 2021