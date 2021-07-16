2021 YKS tercihleri ne zaman başlıyor? İşte Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği en düşük başarı sırası!

ÖSYM, 2021 YKS sonuçları öncesinde 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımladı. Üniversite tercihlerinin yapılacağı tarih de belli oldu. Peki, 2021 YKS tercihleri ne zaman başlıyor? İşte 2021 YKS tercih kılavuzu...

ÖSYM duyurdu. 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada kılavuzun adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlandığı belirtildi. Adaylar örnek kılavuzu inceleyerek tercihlere ilişkin bilgi edinebilecek. Kılavuzda, lisans ve önlisans yükseköğretim programlarının 2020 yılındaki en küçük puanları yer aldı. Peki, 2021 YKS tercihleri ne zaman başlıyor? İşte 2021 YKS tercih kılavuzu...

2021 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2021 YKS tercih süresi, 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında olacak. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik

MERKEZÎ YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak.

Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacak.

ADAYLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA NASIL YERLEŞTİRİLECEKTİR?

Adaylar, Tablo-3'teki ön lisans, Tablo-4'teki lisans programlarına;

a) TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları,

b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,

c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları

göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir. Yerleştirme işlemlerinde bu kılavuz ile 2021-YKS Kılavuzunda yer alan kurallar geçerli olacak.

TERCİH DÖNEMİNDE YÖK'TEN SANAL FUAR!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından bu yıl üniversite tercihi yapacak adaylar için süreci kolaylaştırmak amacıyla “Yükseköğretim Program Atlasında (YÖKATLAS)” yeni güncellemeler yapıldı. YÖK tarafından yapılan güncellemelerle tercih dönemindeki adaylar, Lisans Atlasında/Tercih Sihirbazında bir lisans programının bağlı olduğu bölüm/anabilim dalındaki öğretim elemanı bilgisine ve vakıf üniversitelerinin farklı kriterlere göre kendi içlerindeki sıralamalarına erişebilecek. Ayrıca, üniversitelerin ve programlarının tanıtılmasına yönelik dijital ortamda 3-6 Ağustos 2021 tarihlerinde “Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021” adıyla bir sanal fuar düzenleneceği de duyuruldu. Fuar’a https://sanalfuar.yok.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek.

TERCİHLERİN YAPILMASI

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklar. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekiyor.

Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2021-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebilecekler.

Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2021-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebilecekler.

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN EN AZ KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

Ön lisans programlarını tercih edebilmek için TYT'den en az 150 puan,

Özel yetenek gerektiren lisans programlarına ön kayıt yaptırabilmek için (Devlet Konservatuvarlarının / Konservatuvarların lise devresi mezunlarının Konservatuvarların lisans devresine yerleştirilmesinde merkezî sınav puanı aranmaz.) TYT'den en az 150 puan,

Özel yetenek gerektiren öğretmenlik programlarına ön kayıt yaptırabilmek için TYT'den en düşük 800 bininci (800.000),

Merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde en az 180 puan almaları gerekiyor.

Hukuk, mimarlık, mühendislik, tıp, öğretmenlik, diş hekimliği, eczacılık programlarına başvurabilmek için en düşük başarı sırası nedir?

Hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde EA puan türünden en düşük 125 bininci (125.000),

Mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde (Orman, Ziraat, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri, Su Ürünleri/Su Bilimleri Fakülteleri programları, programları ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Biyosistem Mühendisliği, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programları dâhil) SAY puan türünden en düşük 300 bininci (300.000),

Mimarlık programlarına yerleştirme işlemlerinde, SAY puan türünde en düşük 250 bininci (250.000),

Tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY puan türünde en düşük 50 bininci (50.000),

Öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil) ilgili puan türünde en düşük 300 bininci (300.000),

Eczacılık programlarına yerleştirme işlemlerinde, SAY puan türünde en düşük 100 bininci (100.000),

Diş Hekimliği programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY puan türünde en düşük 80 bininci (80.000) olmaları gerekiyor.

ÖSYM tarafından yayımlanan 2021 YKS kılavuzunda lisans ve önlisans yükseköğretim programlarının 2020 yılındaki en küçük puanları yer aldı. Adaylar bu bilgilere bakarak tercihlerini gerçekleştiriecek.