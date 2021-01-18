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2021 YKS tarihleri! YKS başvuruları ne zaman? İşte YKS sınav tarihleri!

18 Ocak 2021 Pazartesi - 18:01 | Son Güncelleme : 18 01 2021 - 18:02

2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin 2021 Yılı Sınav Takvimi açıklandı. Milyonlarca öğrencinin beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihleri de belli oldu. Peki, YKS başvuruları ne zaman? YKS 2021 ne zaman yapılacak? İşte YKS başvuru tarihi ve YKS AYT, TYT ve YDT sınav tarihleri...


ÖSYM 2021 sınav takvimini açıkladı. 2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavlara ilişkin 2021 Yılı Sınav Takvimi yayınlandı. Peki, YKS başvuruları ne zaman? YKS 2021 ne zaman yapılacak? İşte YKS başvuru tarihi ve YKS  AYT, TYT ve YDT sınav tarihleri...
 
ÖSYM 2021 Yılı Sınav Takvimi'ni açıkladı. ÖSYM 2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin 2021 Yılı Sınav Takvimi'ni açıkladı. ÖSYM'nin açıklamasında, "Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecek" denildi. 
 
YKS 2021 NE ZAMAN? 
 
ÖSYM tarafından yayınlanan 2021 sınav takvimine göre, YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran 2021'de, YKS 2. Oturum (AYT)  27 Haziran 2021'de ve YKS 3. Oturum (YDT) 27 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek. 
 
YKS 2021 BAŞVURULARI NE ZAMAN? 
 
ÖSYM'nin sınav takvimine göre, YKS 2021 başvuruları 4 Şubat - 2 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak. Başvurularını zamanında tamamlayamayanlar için de YKS geç başvuru tarihi 17 Mart - 18 Mart tarihleri arasında belirlenirken, 2021 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih de 4 Ağustos 2021 olarak belirtildi.  
 

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