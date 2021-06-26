Yaklaşık 2 milyon öğrenci ve ailelerini yakından ilgilendiren Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu TYT ile birlikte pek çok kişi "2021 YKS soru ve cevapları ne zaman açıklanır?" sorusunu araştırıyor. Peki, 2021 YKS soru ve cevapları ne zaman açıklanır? YKS soru ve cevap kitapçığı yayınlandı mı? 2021 YKS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte YKS soru ve cevapları ile ilgili detaylar...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen 2 milyon 607 bin 903 adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu TYT ile birlikte YKS soru ve cevaplarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu.
YKS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
2021 YKS sınavı 26-27 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. YKS sınavı son oturum olan YDT sınavı ile tamamlanacak. YDT sınavı 27 Haziran 2021 saat 15.45'te başlayacak ve saat 17.45'te sona erecek.
2021 YKS'nin tüm oturumlarının tamamlanmasından sonra YKS soruları ve cevap anahtarının ÖSYM tarafından erişime açılması bekleniyor.