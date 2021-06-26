26 Haziran 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.392 -1.34 EURO 10,4870 0.78
USD 8,7800 0.82 ALTIN 502,550 1.11
CANLI BORSA
TÜMÜ

2021 YKS soru ve cevapları ne zaman açıklanır?

26 Haziran 2021 Cumartesi - 10:44 | Son Güncelleme : 26 06 2021 - 10:46

2 milyon 607 bin 903 adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (2021-YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile birlikte YKS soru ve cevapları ne zaman açıklanır sorusunu araştırılıyor. 2021 YKS soruları ve cevapları TYT sınavı sonrasında adayların gündeminde yer alacak. Peki, 2021 YKS soru ve cevapları ne zaman açıklanır? YKS soru ve cevap kitapçığı yayınlandı mı? 2021 YKS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...


Yaklaşık 2 milyon öğrenci ve ailelerini yakından ilgilendiren Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu TYT ile birlikte pek çok kişi "2021 YKS soru ve cevapları ne zaman açıklanır?" sorusunu araştırıyor. Peki, 2021 YKS soru ve cevapları ne zaman açıklanır? YKS soru ve cevap kitapçığı yayınlandı mı? 2021 YKS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte YKS soru ve cevapları ile ilgili detaylar...
 
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen 2 milyon 607 bin 903 adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu TYT ile birlikte YKS soru ve cevaplarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu.   
 
YKS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
 
2021 YKS sınavı 26-27 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. YKS sınavı son oturum olan YDT sınavı ile tamamlanacak. YDT sınavı 27 Haziran 2021 saat 15.45'te başlayacak ve saat 17.45'te sona erecek.
 
2021 YKS'nin tüm oturumlarının tamamlanmasından sonra YKS soruları ve cevap anahtarının ÖSYM tarafından erişime açılması bekleniyor.
 

ETİKETLER

2021 YKS soru ve cevapları 2021 YKS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak YKS soru ve cevap kitapçığı YKS 2021 2021 YKS soru ve cevapları açıklandı mı 2021 YKS soru ve cevapları ne zaman açıklanır YKS soru ve cevap YKS cevapları
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.