2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih!

26-27 Haziran'da gerçekleştirilen 2021 YKS'nin ardından milyonlarca üniversite adayının gözü ÖSYM tarafından açıklanacak sonuçlara çevrildi. ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre 2021 YKS sonuçlarınin açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2021 tercihleri ne zaman yapılacak? 2021 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

Milyonlarca üniversite adayı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını bekliyor. 2021 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. ÖSYM'nin sene başında açıkladığı sınav takvimine göre 2021 YKS sonuçlarınin açıklanacağı tarih daha önce duyurulmuştu. Peki, 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2021 tercihleri ne zaman yapılacak? 2021 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

2021 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin sınav takvimine göre 2021 YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.