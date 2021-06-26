2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen YKS bugün başladı. 2 milyon 607 bin 903 adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu TYT bugün, AYT ile YDT ise yarın yapılacak. YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki, 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS sonuç açıklama tarihi belli oldu mu? İşte 2021 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

"YKS sonuçları ne zaman açıklanır?" sorusu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan öğrenciler ve aileleri tarafından merak ediliyor. ÖSYM, YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili takvimi daha önce paylaşmıştı. Peki, 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS sonuç açıklama tarihi belli oldu mu? İşte 2021 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

2021 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 YKS sınavının sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. YKS sonuç ekranı ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden erişime açılacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin

https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

Sonuçlarda şu bilgiler bulunacaktır:

- Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı

- TYT puanı ve başarı sırası

- varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları

- Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)

- Yerleştirme puanları ve başarı sıraları

4 Ağustos'ta erişime açılacak olan sınav sonuçlarının ardından yeterli puan alan üniversite adayları okul tercihlerini gerçekleştirebilecek.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS tercihleri, geçtiğimiz yıl sınavın sona ermesinin ardından 10 gün içerisinde başlamıştı. Bu yıl sınav sonuçlarının 4 Ağustos tarihinde açıklanması beklendiğinden, tercihlerin 14 Ağustos tarihinde başlayabileceği söylenebilir. Ancak ÖSYM'nin sonuçları daha erken tarihte açıklaması halinde ise tercihlerin Ağustos ayının ilk haftasına kayması da beklenebilir.