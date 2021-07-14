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2021 YKS sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sonuçları açıklandı mı?

14 Temmuz 2021 Çarşamba - 10:30 | Son Güncelleme : 14 07 2021 - 10:30

Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin gözü ÖSYM tarafından açıklanacak 2021 YKS sonuçlarına çevrildi. 26-27 Haziran'da gerçekleştirilen 2021 YKS'nin sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin yayınladığı sınav takviminde belirtilmişti. Peki, 2021 YKS sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sonuçları açıklandı mı? İşte YKS açıklanma tarihi!


Üniversite sonuçları milyonlarca öğrencinin gündeminde. 2021 YKS  26-27 Haziran'da gerçekleştirilmişti. Üniversite sonuçları için heyecanlı bekliyiş devam ederken milyonların gözü de ÖSYM tarafından açıklanacak 2021 YKS sonuçlarına çevrildi. Peki, 2021 YKS sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sonuçları açıklandı mı? İşte YKS açıklanma tarihi! 
 
 
2021 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
 
ÖSYM’nin sınav takvimine göre 2021 YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.
 
 

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