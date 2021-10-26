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2021-YKS milli sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM sonuç ekranı!

26 Ekim 2021 Salı - 17:15 | Son Güncelleme : 26 10 2021 - 17:15

ÖSYM duyurdu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS), milli sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı. İşte ÖSYM 2021-YKS milli sporcu yerleştirme sonuç ekranı


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet  sitesinde yer alan duyuruya göre, 28 Eylül-4 Ekim 2021 tarihleri arasında  tercihleri alınan 2021-YKS kapsamında spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı  adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yapılan yerleştirme  işlemleri sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden  öğrenilebilecek.
 
ÜNİVERSİTEYE KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU!
 
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt  işlemleri, ilgili üniversite tarafından yapılacak.
 
Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının  bağlı bulunduğu üniversiteye 27 Ekim–05 Kasım 2021 tarihleri arasında  başvurmaları gerekiyor.
 

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