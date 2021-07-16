2021 YKS kontenjanları açıklandı! İşte 2021-YKS tercih kılavuzu!

ÖSYM 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun yayımlandıdığını duyurdu.

ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 16 - 26 Temmuz 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir."

TERCİH DÖNEMİNDE YÖK'TEN SANAL FUAR!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından bu yıl üniversite tercihi yapacak adaylar için süreci kolaylaştırmak amacıyla “Yükseköğretim Program Atlasında (YÖKATLAS)” yeni güncellemeler yapıldı. YÖK tarafından yapılan güncellemelerle tercih dönemindeki adaylar, Lisans Atlasında/Tercih Sihirbazında bir lisans programının bağlı olduğu bölüm/anabilim dalındaki öğretim elemanı bilgisine ve vakıf üniversitelerinin farklı kriterlere göre kendi içlerindeki sıralamalarına erişebilecek. Ayrıca, üniversitelerin ve programlarının tanıtılmasına yönelik dijital ortamda 3-6 Ağustos 2021 tarihlerinde “Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021” adıyla bir sanal fuar düzenleneceği de duyuruldu. Fuar’a https://sanalfuar.yok.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek.