2021 YKS kılavuzunda değişiklik! YÖK açıkladı!

2021 YKS kılavuzu ile ilgili flaş değişiklik... YÖK YKS kılavuzu ile ilgili yazı gönderdi. YÖK harekete geçti ve değişiklik yapılması gereken koşulları tek tek açıkladı. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), YKS kılavuzunda aranılan koşullarla ilgili bir takım yeni kararlar aldı. YÖK tarafından 'İvedi' koduyla gönderilen 2021 YKS kılavuzu koşul değişiklikleri konulu yazıda, "YKS kılavuzunda aynı isimli programlarda farklı koşulların arandığını ve bazı koşulların eğitim hakkını engellemeyecek türden anlaşılması üzerine bir takım yeni kararlar aldı." ifadelerine yer verildi. Buna göre, atamalarda bile yer almayan koşulların başvuruda istenemeyeceğini, kişilerin eğitim hakkının engellenemeyeceği ve şartların YKS kılavuzunda yer almaması gerektiğine karar veren YÖK, kılavuzda yer alan sağlık programları, denizcilik programları, özel güvenlik ve koruma görevlisi programları ile sivil havacılık ve burs koşullarında istenen şartların düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

2021 YKS kılavuzu ile ilgili önemli karar... YKS kılavuzu değişti ve tek tek açıklandı. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), YKS kılavuzunda aranılan koşullarla ilgili bir takım yeni kararlar aldı. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, YKS kılavuzunda aynı isimli programlarda farklı koşulların arandığını dikkat çekerek bazı koşulların eğitim hakkını engellemeyecek şekilde değiştirilmesi için bir takım yeni kararlar aldığını bildirdi. YÖK Başkan Vekili Rahmi Er tarafından 'İvedi' koduyla ilgili birimlere gönderilen '2021 YKS kılavuzu koşul değişiklikleri' konulu yazıda, atamalarda bile yer almayan koşulların başvuruda istenemeyeceğini, kişilerin eğitim hakkının engellenemeyeceği ve şartların YKS kılavuzunda yer almaması gerektiğine dikkat çekti. YÖK, özellikle sağlık programları, denizcilik programları, özel güvenlik ve koruma görevlisi programları ile sivil havacılık ve burs koşullarında istenen şartların yeniden düzenlenmesini istedi.

YKS kılavuzlarında yer alacak koşul ve açıklamalara ilişkin işlemlerle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"YÖK tarafından aşağıda yer verilen koşul ve açıklamaların YKS Kılavuzundan çıkarılarak İlgili yükseköğretim kurumu tarafından adaylara internet sayfasında duyurulmasına, yükseköğretim kurumlarının adayların programa ilişkin bilgilere rahat bir şekilde ulaşımını sağlayabilmek için internet sayfalarında "ADAY ÖĞRENCİ BAŞLIĞI" adında bir sekme hazırlamalarına ve bu başlık altında programlara ilişkin açıklamaların verilmesine karar verilmiştir.

-İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar,

-Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb), endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajların ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar,

-Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar,

-Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar,

-Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullar, Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkanlarına ilişkin koşullar

Diğer taraftan, bazı yükseköğretim kurumları tarafından önlisans ve lisans düzeyinde sağlık programları (Ör: Tıp, Hemşirelik, İlk ve Acil Yardım, Fizyoterapi vb.) ile ilgili program mezunlarının atanması sırasında aranmayan ön lisans ve lisans programlarındaki (Acil Durum Afet Yönetimi, Metalurji vb.) sağlık raporu, boy, kilo vb. koşulların YKS kılavuzlarında yer almamasına, mevcutta yer alan koşulların da kılavuzdan çıkarılmasına, yükseköğretim kurumları tarafından sağlık ile ilgili rapor istenmemesine de karar verilmiştir."

İŞTE YÖK'ÜN YKS 2021 KILAVUZU İLE İLGİLİ DEĞİŞİLİK YAZISI

Yükseköğretim programlarının Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan koşulları incelendiğinde; aynı isimli programlarda farklı koşulların yer aldığı program mezunlarının atanmasında aranmayan boy, kilo, vb, koşulların programa kayıt sırasında arandığı, ilgili yükseköğretim kurumları tarafından duyurulabilecek olan bazı bilgilerin koşullarda açıklama olarak yer aldığı anlaşılmış olup kişilerin eğitim hakkının engellenemeyeceği de dikkate alınarak anılan koşul ve açıklamaların sadeleştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede YKS Kılavuzlarında yer alacak koşul ve açıklamalara ilişkin olarak Kurulumuz bünyesinde kurulmuş olan "Meslek Yüksekokulu Çalışma Grubu" ile Lisans Programları Çalışma Grubunun da görüşleri alınarak 2021 YKS'den itibaren uygulanmak üzere söz konusu koşul ve açıklamaların yeniden düzenlenmesi hususu, 10.02.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında görüşülmüş ve 2021 YKS'den itibaren yükseköğretim programlarına ilişkin koşul ve açıklamalarda işlemlerin aşağıda yer alan hususlara göre yürütülmesi uygun görülmüştür:

YKS Kilavuzlarında Yer Alacak Koşul Ve Açıklamalara İlişkin İşlemler 1- Aşağıda yer alan koşul ve açıklamaların YKS Kılavuzundan çıkarılarak İlgili yükseköğretim kurumu tarafından adaylara internet sayfasında duyurulmasına, yükseköğretim kurumlarının adayların programa ilişkin bilgilere rahat bir şekilde ulaşımını sağlayabilmek için internet sayfalarında "Aday Öğrenci Başlığı" adında bir sekme hazırlamalarına ve bu başlık altında programlara ilişkin açıklamaların verilmesine, ihtiyaç duyulması durumunda programlara bu başlık altında verilen linklerden ulaşabilmesinin sağlanmasına,

a. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfi uygulamasına ilişkin koşullar, b. Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb),

endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajların ilgili

yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar, c. Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar, d. Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim

öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar, e. Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampuse

ilişkin koşullar, f. Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânlarına ilişkin koşullar,

ilgili yükseköğretim kurumu tarafindan internet sayfasında adaylara duyurulacak ve kılavuzdan çıkarılacak koşullar : 4, 12, 22, 14, 34, 38, 39, 41, 43, 46, 55, 61, 100, 101, 108, 109, 122, 151, 157, 211,

218, 230, 243, 248, 274, 277, 282, 286, 287, 291, 362, 391, 396, 629, 655, 713, 718,723, 745, 755, 767, 771, 780, 795, 830, 831, 834, 836,843, 851, 855, 874, 876, 878 numaralı koşullar.

2- Bazı yükseköğretim kurumları tarafından önlisans ve lisans düzeyinde sağlık programları (Ör: Tup, Hemşirelik, İlk ve Acil Yardım, Fizyoterapi vb.) ile ilgili program mezunlarının atanması sırasında aranmayan ön lisans ve lisans programlarındaki (Acil Durum Afet Yönetimi, Metalurji vb.) sağlık raporu. boy, kilo vb. koşulların YKS kılavuzlarında yer almamasına, mevcutta yer alan koşulların da kılavuzdan çıkarılmasına, yükseköğretim kurumları tarafından sağlık ile ilgili rapor istenmemesine,

YKS Kılavuzundan çıkarılacak koşullar: 6, 80, 81, 87, 143, 174, 247, 832, 845, 855, 848, 868, 873 numaralı koşullar.

3. Denizcilik programlarında (Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Deniz Işletme Mühendisliği, Su Alti Teknolojisi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, "Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Su Bilimleri ve Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği ) Gemi Adami Olur Raporu" istenen programlarda farklı yükseköğretim kurumlarında yer alan ve genel olarak aynı içeriğin yer aldığı koşulların tek bir koşul altında birleştirilmesine, mevcut koşulların yerine yeni hazırlanan açıklamanın kullanılmasına,

Yeni Bk.1 "Bu programa kayıt yaptırabilmek için öğrencilerin;

a. TC vatandaşı olması, b. Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanları Yönetmeliği ile Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar

Eğitim ve Sınav Yönergesinin, Eğitim Kurumlarında Kayıt Kabul, Sağlık Koşulu ile ilgili

yasal koşulları sağlamaları, c. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Gemiadamları Sağlık

Yönergesinde belirlenen usul ve esaslara göre aldıkları "Gemiadami Olur Sağlık Raporu'nu Sağlık Denetleme Merkezinde onaylatmaları ve Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi almaları gerekmektedir."

YKS Kilavuzundan çıkarılacak koşullar: (Bu koşulların bulunduğu programlara Yeni Bk. 1 koşulu eklenecek): 32, 54, 105, 113, 135, 139, 140, 160, 168, 169, 195, 198, 224, 256, 271, 278, 294, 295, 297, 310, 316, 650, 712, 722, 757, 768, 796, 813, 860, 862, 864, 904 numaralı koşullar.

4-Yükseköğretim kurumlarının vakıfları ya da anlaşmalı oldukları kurumlar tarafından verilen burs, yurt, yemek vb. imkanları içeren koşullar ile öğrencilerin belirli bir oranda çalışmaları sonucunda alabilecekleri ücretlere ilişkin bilgilendirmeleri içeren koşullar yerine bu bilgilerin ayrıntısının ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yükseköğretim kurumunun internet sayfasında duyurulduğuna ilişkin tek bir koşulun eklenmesine, Yükseköğretim Kurulu'nun yapmış olduğu protokoller uyarınca verilmekte olan bursların Kılavuzlarda yer almaya devam etmesine,

Yeni Bk.2: "Bu programa yerleşen adaylardan ilgili yükseköğretim kurumu tarafından aranan şartları sağlayanlara, yükseköğretim kurumunun vakfi/ anlaşmalı olduğu kurum tarafından burs, yurt, ücretsiz yemek, kısmi zamanlı çalışma vb. imkanlar sağlanmaktadır. Söz konusu imkanlara ilişkin ayrıntılı bilgi yükseköğretim kurumunun internet sayfasından edinilebilecektir."

Yeni Bk. 2 koşulu eklenecek): 48, 60, 67, 74, 98, 123, 137, 146, 150, 162, 173, 174, 209, 238, 265, 284, 288, 311, 344, 384, 385, 386, 389, 403, 404, 651, 654, 704, 707, 726, 738, 754, 760, 764, 772, 785, 788, 789, 790, 804,813, 814, 816, 819, 838, 841, 849, 853, 859, 877, 885, 894, 905,924, 926 numaralı koşullar,

5. Bazı programlardan mezun olanların istihdamı için ilgili mevzuatında aranan açıklamaların kişinin ccitim almasını engellememesi durumunda bunların bilgilendirme koşulu olarak yer almasına, ancak kişinin eğitimi sırasındaki uygulamalar nedeniyle söz konusu koşulları sağlaması gerekmesi durumunda konuya ilişkin açıklamaların tek bir koşul şeklinde düzenlenmesine,

a. Sivil Savunma ve itfaiyecilik programı için Bk. 7 açıklamasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve tüm programlarda Bk. 7 açıklamasının yer almasına, diğer koşulların Kılavuzdan çıkarılmasına,

Bk.7 (Yeni Düzenlenmiş Hali):Bu programa kayıt olmak için Belediye itfaiye Yönetmeliğinin itfaiye erliğine atanma şartlarındaki (Madde 15) sağlık koşullarini sağlamaları gerekmektedir. Adayların ayrıca atanmaya ilişkin koşulları incelemelerinde de yarar görülmektedir.

YKS Kilavuzundan çıkarılacak koşullar: 87, 91, 116, 143, 152,725, 895 numaralı koşullar.

b.Özel Güvenlik ve Koruma önlisans programlarında yer alan 273 ile 744 koşullarının Kılavuzdan çıkarılarak tüm programlarda yeni düzenlenen Bk 217 koşulunun yer almasına,

Bk.217 (Yeni Düzenlenmiş Hali): "Bu programa kayıt yaptırabilmek için "5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun"un 10. maddesi d, e, f, bentleri ile "5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik "in 18. maddesinde belirtilen şartlara sahip olmak gerekmektedir."

YKS Kilavuzundan çıkarılacak koşullar:: 273, 744 numaralı koşullar.

6- Yükseköğretim programlarının bağlı olduğu Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul veya Fakülte bünyesinde öğretimin sürdürülmeyerek eğitim ve öğretimin nerede sürdürüleceğine ilişkin açıklama bulunan koşullardan programın bulunduğu ilin merkez ilçelerine ilişkin açıklamaların Kılavuzdan çıkarılmasına, merkez ilçe dışındakilerin kılavuzda yer alabilmesine, ilgili birimin üniversite rektörlüğünün dışında başka bir ilde olması durumunda il adının, birimin yanına eklenmesine, ayrıca koşulda yer almamasına,

YKS Kılavuzundan çıkarılacak koşullar: 79, 94, 99, 103, 104, 112, 131, 134, 149, 193, 197, 245, 261, 264, 266, 268, 276, 290, 292, 293, 298, 312, 313, 315, 383, 652, 653, 728, 746, 756, 769, 780, 782, 797, 803, 806, 807, 823,830, 833, 854,871, 880, 882, 901, 906, 927,928 numaralı koşullar.

7. a. AOF sistemi ile eğitim veren programlarda yer alan açıklama ve materyal bilgisi içeren koşulun tek koşul haline getirilmesine, mevcut Bk. 9 koşulunun diğer koşullar yerine yeniden düzenlenen halinin kullanılmasına,

Bk.9 (Yeni Düzenlenmiş Hali): "Bu programda dersler, internete dayalı olarak açıköğretim sistemi ile yürütülecektir. Bu programda sınavlar, merkezi sınav usulü ile Fakültenin belirleyeceği il

merkezlerinde yapılır. Bu programa alınan öğrencilerden her öğretim yılında sınav, materyal ve eğitim-öğretim hizmetleri karşılığında öğretim gideri alınır. Oğretim gideri olarak alınacak bedeller, eğitim ve öğretime ilişkin açıklamalar, uygulamalı derslerin ve eğitimlerin nasıl yürütüleceği kayıt işlemlerine ilişkin işlemler ile diğer hususlara ilişkin ayrıntılı bilgi, Üniversitenin internet adresinden öğrenilebilir."

YKS Kılavuzundan çıkarılacak koşullar: 81,723,743, 830, 836 numaralı koşullar.

b.Uzaktan Öğretim sistemi ile eğitim veren programlarda yer alan açıklama ve materyal bilgisi içeren koşulun tek koşul haline getirilmesine, diğer koşulların çıkarılarak uzaktan öğretim programlarında Bk.296 koşulunun kullanılmasına,

Bk. 296: "Bu programda dersler internete dayalı uzaktan eğitim sistemiyle yürütülecektir. Programa alınan öğrencilerin internet bağlantısı olan kişisel bir bilgisayarı kullanma olanağına sahip olmaları gerekmektedir. Bu programın güz ve bahar yarıyılına ait derslerin dönem sonu sınavları Universite kampüsünde veya ilgili Meslek Yüksekokulunda yapılacaktır. (Materyal giderleri, ara sınav ve yıl sonu sınavları vb. konularda ayrıntılı bilgi, Universitenin internet adresinden edinilebilir.) Uzaktan Oğretim programlarının diplomalarında "uzaktan öğretim" ibaresi yer alacaktır."

YKS Kilavuzundan çıkarılacak koşullar: (Bu koşulların bulunduğu programlara Bk. 296 koşulu eklenecek): 81, 226, 241,809, 861, 919 numaralı koşullar.

8- Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı uygulanan programlar için hazırlanan koşulların metinlerinin aynı olduğu, sadece ilgili dil açıklamasının değiştiği dikkate alınarak söz konusu koşulların programın öğretim dilinde zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi verildiği şeklinde düzenlenerek tek bir koşul altında birleştirilmesine,

Yeni Bk. 3: "Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. Hazırlık sinifi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. İlgili dil için üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Universitece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Oğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Oğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır."

YKS Kılavuzundan çıkarılacak koşullar: (Bu koşulların bulunduğu programlara Yeni Bk. 3 koşulu eklenecek) 15, 21, 37, 83, 85,88, 89, 102, 111, 114, 115, 119, 121, 125, 129, 223, 235, 285, 701, 908, 910 numaralı koşullar.

9- Devlet üniversitelerinde katkı paylarının devlet tarafından karşılanması nedeniyle karışıklığa neden olmaması için Ankara Sosyal Bilimler, İstanbul Teknik, Orta Doğu Teknik Üniversiteleri bünyesindeki KKTC birimlerinde yer alan programlara ilişkin açıklamalarda öğrenim ücretlerinin yer almasına, bunun dışındaki tüm açıklamaların ilgili üniversitenin internet sayfasında duyurulmasına,

10- Sivil Havacılık mevzuatına uygun hazırlanmış olan Bakınız 49 koşulu ile benzerlik gösteren 753, 817, 844 koşullarının Bakınız 49 koşulu ile değiştirilmesine ve Bk. 49 koşulu olan programlardan kaldırılmasına,

11- Sadece bir üniversitede bulunun Bakınız 314 ile 724, 875 koşullarının ilgili üniversite tarafından internet sayfasından duyurularak Kılavuzdan çıkarılmasına,

12- Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun Tablo 3 ve Tablo 4 Merkezi Yerleştirme lle Oğrenci Alan Yükseköğretim On Lisans/Lisans Programlarına ilişkin Açıklamalar bölümünde söz konusu açıklamaların 2'inci maddesine d şıkkı ile 3 ve 4'üncü maddelerin eklenerek diğer madde numaralarının buna göre yeniden düzenlenmesine,

d) Yerleştirme işlemleri sonucunda bir programa yerleşmeniz durumunda bir sonraki yıl YKS işlemlerinde Ortaöğretim Başarı Puanınızın çarpılacağı katsayı yarıya ineceğinden öğrenime devam etmeyi düşünmediğiniz programı tercihleriniz arasına almayınız.

3) Yükseköğretim kurumları internet sayfalarında aşağıdaki bilgileri yayımlamakta olup yükseköğretim kurumlarının internet sayfası bilgisine bu kılavuzun ileriki sayfalarından ulaşabilirsiniz. Adayların tercih işlemlerinden önce programına özel aşağıdaki hususlara ilişkin ilgili açıklamaları incelemesinde yarar görülmektedir:

a) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfi uygulaması, b) Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb), endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ile ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığı, c) Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemeleri, d) Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri, sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim gideri, e) Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampus, 1) Kısmı zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkanları ile staj ve uygulama eğitimleri sırasında belirli koşullarla ayrıca ücret ödenip ödenmediği, g) ilgili yükseköğretim kurumunun vakfi veya anlaşmalı olduğu kurum tarafından burs, yemek, yurt vb. imkanlar sunup sunmadığı,

4. Yükseköğretim urumlarının Fakülte Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu isimlerinin yanında parantez içinde verilen il/ilçeler eğitim ve Öğretimin nerede sürdürüldüğünü açıklamak için eklenmiştir.

2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan koşul ve açıklamalar yukarıda yer alan karara göre düzenlenecektir. Yükseköğretim programlarını tercih edecek adaylar için yükseköğretim kurumları tarafından internet sayfalarında yer alacak bilgilendirmeler önem arz etmektedir. Bu çercevede tüm yükseköğretim kurumlarının YKS sınavı sonuçlarına göre öğrencilerin tercih tarihlerini de dikkate alarak internet sayfalarında öğrenci adaylarını bilgilendirmek için "Aday Öğrenci Başlığı" adında bir sekme hazırlamaları bu sekmeden öğrencilerin öğrenim ücreti, eğitim ve öğretim modeli, yükseköğretim programının bağlı bulunduğu birimin yeri, eğitim ve öğretimin nerede gerçekleştirileceği, program akreditasyonları, yurt, burs, indirim vb. sunulan imkanlar gibi bilgilere kolayca ulaşabilmesinin sağlanması gerekmektedir.

Yükseköğretim kurumunuz tarafından gerekli düzenlemenin yukarıdaki kararlara göre yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Rahmi ER

Başkan Vekili