2021 YKS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? YKS 2021 ücreti ödeme ekranı ve son başvuru tarihi!

ÖSYM geçtiğimiz günlerde 2021 YKS başvuru kılavuzunun yayınlandığını ve başvuruların başladığını duyurdu. Üniversite sınavına hazırlanan milyonlarca aday YKS başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından da 2021 YKS ücreti ve ödemelerin nasıl, nereye yapılacağına yönelik araştırma yapmaya başladı. Peki, YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS 2021 ücreti ödeme ekranı ve son başvuru tarihi…

ÖSYM yaptığı açıklamada, 2021 YKS başvurularının başladığını duyurunca milyonlarca üniversite adayı YKS 2021 başvuru süreci, ücreti ve YKS ödemeleri detaylarını araştırıyor. YKS başvuru kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesinde adayların erişimine açıldı. ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden başvurularını yapabilecek. Peki, YKS başvuru ücreti ne kadar 2021? YKS son başvuru tarihi ne zaman?

26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tarihleri de tek tek açıklandı. Buna göre, 26 Haziran 2021 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

2021 YKS SON BAŞVURU TARİHİ

ÖSYM tarafından yayınlanan 2021 YKS başvuru kılavuzuna göre, sınava başvurular, 04 Şubat- 02 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvurularını, 04 Şubat 2021 tarihinden itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00’dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları için son gün 2 Mart olarak duyuruldu. Adayların 2021 YKS başvuru ücreti ödemeleri için son gün, 3 Mart 2021 olarak açıklandı. YKS Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT her biri için) 90,00 TL olarak belirlendi. Belirtilen süre içinde başvurularını tamamlayamayan adaylar için tanınan geç başvuru sürecinde ise sınav ücretleri yüzde 50 artacak. 2020-TYT Puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanını 2021-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden, 2021-YKS’de merkezi yerleştirmede veya özel yetenek sınavıyla yerleştirmede kullanmak isteyen adaylar için 2021-YKS başvuru ücreti: 25,00 TL olarak belirlendi.

SINAV ÜCRETLERİ NASIL ve NEREYE YATIRILACAK?

2021-YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklar. Adaylar sınav ücreti olarak;

- Sadece TYT’ye girecek adaylar 90,00 TL,

- TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 180,00 TL,

- TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 270,00 TL yatıracaklardır.

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekiyor.

“ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 3 Mart 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecek. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekiyor.

ÜCRETLERİN YATIRILACAĞI BANKALAR

Adayların sınav/başvuru ücretini yatırırken banka görevlisine, YKS’ye başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik Numarasını, adı, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterli. ÖSYM sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekği konusunda adayları uyardı.

- Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

- ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

- Ayrıca ücret, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecek.