2021 YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS 2021 ücreti ödeme ekranı ve 2021 YKS son başvuru tarihi!

YKS 2021 başvuruları başladı. ÖSYM 2021 YKS başvuru kılavuzunun yayınlandığını ve başvuruların başladığını duyurdu. Üniversite sınavına hazırlanan milyonlarca aday da 2021 YKS başvurusunu, 2021 YKS ücretini ve nasıl ödeme yapacağını araştırıyor. Peki, YKS başvuru ücreti ne kadar 2021? YKS son başvuru tarihi ne zaman? YKS 2021 ücreti ve YKS ödeme ekranı!

ÖSYM duyurdu. 2021 YKS ile ilgili tüm detaylar belli oldu. ÖSYM'den yapılan açıklama ile 2021 YKS başvurularının bugün başladığını ve YKS başvuru kılavuzunun yayınlandığını duyurdu. Milyonlarca aday da YKS 2021 başvuru süreci, ücreti ve YKS ödemeleri ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, YKS başvuru ücreti ne kadar 2021? YKS son başvuru tarihi ne zaman? YKS 2021 ücreti ve YKS ödeme ekranı!

2021 YKS başvuru süreci bugün resmen başladı. YKS başvuru kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesinde adayların erişimine açıldı. 2021 yılı YKS'ye katılacak öğrenciler ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden 2021 YKS başvurularını yapabilecek.

2021 YKS NE ZAMAN?

26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tarihleride tek tek açıklandı. Buna göre, 26 Haziran 2021 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

2021 YKS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2021 YKS başvuru kılavuzuna göre, sınava başvurular, 04 Şubat- 02 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvurularını, 04 Şubat 2021 tarihinden itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00’dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2021?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları için son gün 2 Mart olarak duyuruldu. Adayların 2021 YKS başvuru ücreti ödemeleri için son gün, 3 Mart 2021 olarak açıklandı.

YKS Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT her biri için) 90,00 TL olarak belirlendi. Belirtilen süre içinde başvurularını tamamlayamayan adaylar için tanınan geç başvuru sürecinde ise sınav ücretleri yüzde 50 artacak.

2020-TYT Puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanını 2021-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden, 2021-YKS’de merkezi yerleştirmede veya özel yetenek sınavıyla yerleştirmede kullanmak isteyen adaylar için 2021-YKS başvuru ücreti: 25,00 TL olarak belirlendi.

SINAV ÜCRETLERİ NASIL YATIRILACAK?

2021-YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklar. Adaylar sınav ücreti olarak;

- Sadece TYT’ye girecek adaylar 90,00 TL,

- TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 180,00 TL,

- TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 270,00 TL yatıracaklardır.

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekiyor.

Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilecekler. Sınav ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 3 Mart 2021 tarihinde mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 3 Mart 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecek. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekiyor.

Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, belirtilen sürelerde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatırabilecek.

4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında 2021-YKS başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde (17-18 Mart 2021 tarihinde) 2021-YKS başvurularını yapabilecekler. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, 17-18 Mart 2021 tarihlerinde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Geç başvuru sürecinde bankalardan ücret ödemesi yapılmayacak.