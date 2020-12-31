2021 yılında ne kadar tatil yapacağız? İşte 2021 resmi tatil günleri

2020 yılı koronavirüs salgını nedeniyle oldukça tuhaf bir yıldı. Koronavirüs kapanmaları, yasakları ve karantinalar derken 2020 yılını geride bırakıyoruz. Çoğu kişi 2020’de ya tatilini erteledi a da iptal etti. Dini ve milli bayramların neredeyse tümünde sokağa çıkma yasağı ile karşı karşıya kaldık. 2020’nin büyük bir kısmını ağırlıklı olarak evde geçirdik. Bu süreçte pek çok kişi de tatil planlarını 2021’e bıraktı. Yeni yılla birlikte çoğu kişi 2021 tatil tarihlerini merak ediyor. Peki, 2021 yılında ne kadar tatil yapacağız? İşte 2021 yılının resmi tatil günleri…

2021 ile birlikte resmi tatil günleri pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Koronavirüs nedeniyle 2020’den tatil anlamında yeteri kadar verim aldığımız söylenemez. Yılın büyük çoğunluğunu evlerimizde geçirdik. 2020’de dini ve milli bayramlarda sokağa çıkma yasağı, şehirlerarası seyahat yasakları ve pek çok kişide oluşan tedirginlik planlarımızı ertelememize neden oldu. Yeni yılla birlikte 2021 tatil planları yapılmaya başlandı bile. Peki, 2021 yılında ne kadar tatil yapacağız? İşte 2021 tatil takvimi…

2021’DE NE KADAR TATİL YAPACAĞIZ?

2021 yılına girdiğimiz 1 Ocak Cuma gününe denk geliyor.

23 Nisan Ulusal Egemenli ve Çocuk Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. Cumartesi ve Pazar günlerini birleştirerek 3 gün tatil planlayabilirsiniz.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl cumartesi gününe denk geliyor.

2021 Ramazan Bayramı 13 Mayıs Perşembe başlayacak ve 3 gün sürecek. Ramazan Bayramı Arifesi 12 Mayıs Çarşamba günü ise yarım gün tatil olacak.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 2021’de Çarşamba gününe denk geliyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Perşembe gününe denk geliyor.

2021 yılı Kurban Bayramı tatili ise, Arife günü yani 19 Temmuz Pazartesi Günü yarım gün olmak üzere başlamış olacak. Sonraki 4 gün yani, 20 Temmuz Salı, 21 Temmuz Çarşamba, 22 Temmuz Perşembe ve 23 Temmuz Cuma günü bayram tatili olacak. Cumartesi ve Pazar ile birlikte uzun bir tatil programı oluşturulabilir.

30 Ağustos Zafer Bayramı 2021’de pazartesi gününe denk geliyor.

Yılın son tatili ise, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olacak. Cumhuriyet Bayramı 2021 yılında Cuma gününe denk geliyor. Cumhuriyet Bayramı’ndan 1 gün önce yarım gün tatil olduğu düşünülürse 1,5 gün Cumhuriyet Bayramı tatili ve hafta sonları ile birlikte 3,5 gün tatil sizleri bekliyor.

2021 yılında 14 tam gün, 3 yarım gün olmak üzere toplamda 15,5 gün tatil yapılacak.