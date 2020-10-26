TBMM’de görüşmeleri devam eden Kanun Teklifin (K) Cetvelinin ek ders ücreti ödemelerine ilişkin hükümlerinin mevcut haliyle kabul edilmesi durumunda, özel kanunlarındaki belirlemeler çerçevesinde ek ders ücreti alanlar dışında, kamuda görev yapan öğretim üyeleri de ek ders ücreti alabilecek. Peki, 2021 yılında ek ders için ödenecek ücretler belli oldu mu? 2021 yılında kimler ek ders ücreti alabilecek? İşte ek ders ücreti alacak öğretim üyeleri

TBMM’de görüşmeleri devam eden Kanun Teklifi'ne göre, özel kanunlarındaki belirlenen ek ders ücreti alanlar dışında ayrıca Polis Akademisi , Yükseköğretim Kurumları ile yabancı uyruklu öğretim elemanlarına ve Milli Savunma Üniversitesi öğretim üyelerine de ek ders ücreti verilecek. Peki, 2021 yılında ek ders için ödenecek ücretler belli oldu mu? 2021 yılında kimler ek ders ücreti alabilecek? İşte 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile ek ders ücreti alacak öğretim üyeleri...

2021 yılında ek ders görevi verilebilecek kamu çalışanlarına ve bu görev karşılığı ödenecek ücrete ilişkin usul ve esaslar 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile belirlendi. TBMM ’de görüşmeleri devam eden Kanun Teklifi'ne göre, 2021 yılında ek ders görevi verilebilecek öğretim üyesi ve öğretim görevlilerine ek ders ücreti verilecek.

2021 YILINDA KİMLER EK DERS ÜCRETİ ALABİLECEK?

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2021 yılında ek ders görevi verilebilecek öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri şu şekilde belirtildi:

- Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları ile Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Geliştirme Eğitim i Yönetmeliğine göre ek ders vermekle görevlendirilen; öğretim üyesi ve öğretim görevlilerine (öğretim görevlisi emniyet teşkilatı mensupları dahil) 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre belirlenen tutarda, öğretmenlere ve öğretmen olarak görevlendirilenlere ise aynı Kanuna göre öğretim görevlileri için belirlenen tutarda ek ders ücreti ödenecek.

- 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu uyarınca fiilen ek ders görevi yapanlara ders saati başına;

a) Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki yükseköğretim kurumları ile sınıf okulları/eğitim merkezi komutanlıkları, özel ihtisas okulları, KBRN Okulu, İstihbarat ve Dil Okulu, yabancı dil okulları ve benzerlerinde ders görevi verilenlerden; öğretim üyesi ve öğretim görevlilerine 2914 sayılı Kanuna göre belirlenen tutarda, öğretmenlere ve öğretmen olarak görevlendirilenlere ise aynı Kanuna göre öğretim görevlileri için belirlenen tutarda ek ders ücreti ödenecek.

b) Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere diğer yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde 2914 sayılı Kanuna göre belirlenen tutarın beş katını geçmemek üzere ek ders ücreti ödenecek. Bu kapsamda ödenecek ek ders ücreti haftada 10 saati geçemeyecek.

c) Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki kurslarda ders görevi verilenlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre belirlenen tutarda ek ders ücreti ödenecek.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde ders vermek üzere diğer yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına İçişleri Bakanlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde 2914 sayılı Kanuna göre belirlenen tutarın beş katını geçmemek üzere ek ders ücreti ödenebilecek. Bu kapsamda ödenecek ek ders ücreti haftada 10 saati geçemeyecek.

- Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığında; sınıf okulları/eğitim merkezi komutanlıkları, istihbarat okulu ve benzerlerinde ders görevi verilen öğretmenler ile öğretmen olarak görevlendirilenlerden ders görevlerini fiilen yerine getirenlere ders saati başına 2914 sayılı Kanuna göre öğretim görevlileri için belirlenen tutarda, Mesleki Gelişim Planında yer alan kurslarda ders görevi verilen personelden ders görevlerini fiilen yerine getirenlere ise ders saati başına 657 sayılı Kanunun 176 ncı maddesine göre belirlenen tutarda, ek ders ücreti ödenecek.

- 399 sayılı KHK'nın 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentleri hükümlerine göre çalışan personelden, kuruma eleman yetiştirmek üzere açılan mesleki okullarda ve kurumun hizmet içi eğitim ve kurs faaliyetlerinde ders vermek üzere görevlendirilen ve ders görevlerini fiilen yerine getirenlere ders saati başına, 657 sayılı Kanuna göre belirlenen tutarları aşmayacak şekilde teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurulları tarafından tespit edilecek tutarda ek ders ücreti ödenecek.

- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 45/d maddesi uyarınca sınavsız geçme hakkı verilen meslek yüksekokullarında ikinci öğretim kapsamında yürütülecek eğitim-öğretim programlarındaki ders ve uygulamalarda bulunmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre “öğretim görevlisi” olarak görevlendirilen öğretmenlere, uzman kişilere, emekli öğretim elemanlarına ve emekli öğretmenlere, 3843 sayılı Kanun ve buna ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili üniversiteler tarafından ek ders ücreti ödenecek. Milli Eğitim Bakanlığı nca görevlendirilecek öğretmenlere bu kapsamda ödenecek ek ders ücreti haftada 10 saati geçemeyecek.

- İçişleri Bakanlığınca Kaymakam adaylarına yönelik olarak düzenlenecek eğitim programlarında ders vermek üzere görevlendirilen personele, ders saati başına 4954 sayılı Kanuna göre ek ders ücreti ödenecek. **1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 61 inci maddesi ile 29/7/2002 tarihli ve 4769 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca eğitim merkezlerinde ders vermekle görevlendirilenlerden; öğretim üyesi ve öğretim görevlilerine 2914 sayılı Kanuna göre belirlenen tutarda, diğerlerine ise aynı Kanuna göre öğretim görevlileri için belirlenen tutarda ek ders ücreti ödenecek.

- Milli Eğitim Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Arasında İngilizce Öğretmeni Yetiştirme Protokolü uyarınca yapılan eğitim programlarında, normal mesai günlerinde saat 16.00’dan sonra ve hafta sonu tatillerinde ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elamanları ile bu proje kapsamında öğretim görevlisi olarak görevlendirilen öğretmenlere ders saati başına haftada en fazla 10 saate kadar, normal öğretimde ödenen ders ücretlerinin dört katını geçmemek üzere Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tutarda ek ders ücreti ödenecek.

- Askeri işyerleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı işyerlerinde istihdam edilen işçilere, endüstri meslek liselerinde eğitimi verilen mesleklerde “Meslek Kursu” ile “Geliştirme ve Uyum Kursu” açılmasına ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında yapılacak ayrı Protokoller uyarınca görevlendirilecek Milli Eğitim Bakanlığı kadrosundaki öğretmenlere fiilen verdikleri ders saatleri karşılığında, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından haftada 10 saate kadar, 657 sayılı Kanuna göre belirlenen tutarda ek ders ücreti ödenecek.