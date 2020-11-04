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2021 yılı öğretmen atamaları olacak mı? Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı!

04 Kasım 2020 Çarşamba - 15:42 | Son Güncelleme : 04 11 2020 - 15:42

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeler devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) bütçesi üzerine yapılan görüşmelerde milletvekillerinin sorularını cevaplandırdı. 2021 yılı öğretmen atamaları ile ilgili soruya da cevap veren Bakan Selçuk, öğretmen atamaları sayısı ile ilgili müjdeyi paylaşacaklarını söyledi. Peki, 2021 öğretmen atamaları olacak mı? Öğretmen atamaları ne zaman 2021? İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları ve öğretmen atamaları ile ilgili detaylar...


TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Milli Eğitim Baskanlığı'nın (MEB) 2021 bütçesine ilişkin görüşmeler devam ediyor. MEB'in bütçesi ile ilgili milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2021 yılı öğretmen atamalarına ilişki soruya da cevap verdi. Bakan Selçuk, öğretmen atamalarını gerçekleştireceklerini ve bununlar ilgili müjdeyi de vereceklerini söyledi. Peki, 2021 öğretmen atamaları olacak mı? Öğretmen atamaları ne zaman 2021? İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları ve öğretmen atamaları ile ilgili detaylar...
 
 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
 
Öncelikle koronavirüs süreci, EBA platformu, ve köy okulları ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, öğretmen atamaları ile ilgili soruya da cevap verdi. 
 
2021 YILI ÖĞRETMEN ATAMALARI OLACAK MI? 
 
Bakan Selçuk, öğretmen atamalarına ilişkin soruyu yanıtlarken de "2021'de tabii ki atama yapacağız. Bütçede öğretmen ataması var. Sayısının yüksekliği konusunda bizim gayretimiz, çabamız, girişimlerimiz var. Bunun müjdesini inşallah olduğunda paylaşacağız" dedi.
 
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, ÖSYM Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu ve üniversitelerin 2021 yılı bütçeleri kabul edildi.
 
 
 
 

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