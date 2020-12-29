2021 yılı gelir vergisi dilimleri belli oldu! 2021 Vergi dilimine göre maaş hesaplama nasıl yapılır?

2021 yılı gelir vergisi tarife dilimleri belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, en düşük dilim olan yüzde 15’lik vergiye tabi olan tutar, yüzde 9.09 artırılarak 24 bin liraya çıkarıldı. Devletin çalışanların gelirleri üzerinden yaptığı oransal bir kesinti yani vergi dilimi yeni yıl ile birlikte binlerce çalışan tarafından merak ediliyor. Peki, 2021 yılı gelir vergisi dilimleri nasıl oldu? 2021 Vergi dilimine göre maaş hesaplama nasıl yapılır? 2021 Gelir vergisi dilimleri nelerdir, hangi dilimde yer aldığınız nasıl hesaplanır? İşte 2021 Vergi dilimi hesaplama

Devletin çalışanların gelirleri üzerinden yaptığı oransal bir kesinti yani vergi dilimi 2021 yılı itibariyle merak ediliyor. Çalışanlar 'Maaşım neden eksik yattı? Ne kadar maaş kesintisi yapılıyor?' sorusunu yılın belirli aylarında sıklıkla araştırırlar. Bunun en önemli nedeni vergi dilimi.

Maaşını sabit ücret üzerinden almayan SGK 'lılar ile milyonlarca memurun gelirini etkileyecek, işletmelerin ve ücretlilerin 2021 yılı gelir vergisi tarife dilimleri belli oldu. Vergi dilimlerine ilişkin tarife, Resmi Gazete 'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

2021 Gelir vergisi dilimlerine göre, en düşük dilim olan yüzde 15'lik vergiye tabi olan tutar, yüzde 9.09 artırılarak 24 bin liraya çıkarıldı.

Yüzde 20'lik dilime tabi gelirin sınırı 49 bin liradan 53 bin liraya yükseltildi. Bunun 24 bin lirası için 3 bin 600 lira fazlası için ise yüzde 20 vergi uygulanacak.

130 bin liraya kadar olan gelirin 53 bin lirası için 9 bin 400 lira, fazlası için yüzde 27 vergi alınacak. 650 bin liranın 130 bin lirası için 30 bin 190 lira, kalanı için yüzde 35 vergi alınacak.

Ücret gelirlerinde 650 bin liranın 190 bin lirası için vergi 46 bin 390 lira olacak.

650 bin liradan fazla gelirlerde ise 650 bin lira için 212 bin 190 lira, fazlası için ise yüzde 40 vergi uygulanacak.

2021 GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ

24 bin liraya kadar 15

53 bin TL'nin 24 bini için 3600, fazlası 20

130 bin TL'nin 53 bini için 9400, fazlası 27

650 bin TL'nin 130 bini için 30.190 fazlası 35

650 binden fazlasının, 650 bini için 22.190, fazlası 40

VERGİ DİLİMİ NEDİR?

Çalışanların aralık ayı maaşları ocak ayında yatacak. Büyük olasılıkla da çalışanlar maaşlarda kesinti ile karşılacak. Brüt ücret aydan aya değişmezken, net maaşlarda yaşanan bu düşüşün nedeni vergiler. Buna vergi dilimi deniyor. Yani, Devletin çalışanların gelirleri üzerinden yaptığı oransal bir kesinti.

VERGİ DİLİMİ NASIL HESAPLANIR?

Brüt ücretten; sigorta primleri ve vergiler düşülerek net maaşlar hesaplanıyor. Çalışanlar yıla yüzde 15 oranında vergi kesintisiyle başlarken ilerleyen aylarda vergi oranları yüzde 20 ve daha yüksek oranlara (yüzde 27, 35 ve 40) çıkabiliyor. Artan vergi oranlarıyla brüt maaştan kesilen vergi de arttığından çalışanın eline geçen net maaş da otomatik olarak azalıyor.

YÜKSEK ÜCRETLİLERE BEYANNAME ZORUNLULUĞU

Ayrıca 2020 gelirleri için yüksek ücretlilere beyanname verme zorunluluğu da geldi. (7194 sayılı kanunla Gelir Vergisi Kanunu'nun 86'ncı maddesinde yapılan değişiklik) Yıllık ücret geliri 600 bin lirayı aşan çalışanlar, tek bir işverenden ücret almış olsalar da, 2021 Mart ayında beyanname vermek zorundalar. Bu kişiler; daha önce ücret gelirlerinden düşemedikleri bazı masrafları da, beyanname verdikleri için artık gelirlerinden düşebilme imkânına sahip oldular.