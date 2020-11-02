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2021 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

AA |  02 Kasım 2020 Pazartesi - 15:18 | Son Güncelleme : 02 11 2020 - 15:18

RTÜK Başkan Vekili Esat Çıplak, 1 Ocak 2020-30 Ekim 2020 tarihleri arasında Üst Kurula toplam 263 bin 243 vatandaş bildirimi geldiğini bildirdi.


Çıplak, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2021 yılı  bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, RTÜK'ün faaliyetlerine  ilişkin bilgi verdi.
 
Türkiye'de karasal ortamdan 19'u ulusal nitelikteki 179 televizyon,  36'sı ulusal nitelikteki 904 radyo, kablolu yayın ortamından 171 televizyon ve 9  radyo, uydu ortamından ise 358 televizyon ve 101 radyo olmak üzere farklı  ortamlardan toplam 1722 radyo ve televizyon yayını bulunduğunu belirten Çıplak,  "Sektörün ticari iletişim geliri büyüklüğü ile ilgili olarak, radyo ve televizyon  kuruluşlarının Üst Kurula beyan ettikleri brüt ticari iletişim gelirleri 3 milyar  liradır." dedi.
 
Aylık brüt ticari iletişim gelirleri üzerinden ödenen Üst Kurul  payının yüzde 3'ten yüzde 1,5'a düşürüldüğünü kaydeden Çıplak, Üst Kurul  payındaki bu indirimin Üst Kurulun gelirlerine de düşüş olarak yansıdığını ifade  etti.
 
Lisans ücretlerinin kanun değişikliği ile on yıl vadeli olarak  alınmaya başlandığını, Üst Kurul gelirlerinde önemli bir düşüş yaşandığını  söyleyen Esat Çıplak, "30 Ekim 2020 yılı itibarıyla lisans ücretlerinden elde  edilen gelir 5 milyon 190 bin 396 lira olarak hesaplanmıştır." diye konuştu.
 
Üst Kurulun, giderlerini kendi gelirleri ile karşıladığını ve TBMM  Başkanlığı bütçesinden 2018'e kadar hiçbir suretle hazine yardımı almadığını  vurgulayan Çıplak, "Yapılan yasal düzenlemelerle gelirleri azalan Üst Kurulumuz,   hazine yardımı talep etmek zorunda kalmıştır. Diğer taraftan reklam Üst Kurul  payından Ekim ayı sonu itibarıyla 6 milyon 632 bin 168 lira Sosyal Yardımlaşma ve  Dayanışma Fonu'na aktarım yapmıştır." dedi.
 
En fazla şikayet dizi filmlere geldi
Esat Çıplak, yurt dışında yaşayan izleyiciler dahil isteyen her  vatandaşın ALO 178 ve  444 1 178 RTÜK İletişim Merkezi, resmi web sitesi  üzerindeki e-form, e-devlet, RTÜK Mobil Uygulaması ve CİMER aracılığı ile  yayınlarla alakalı şikayet ve önerilerini RTÜK'e iletebildiğini söyledi.
 
Başkan Vekili Çıplak, şunları kaydetti:
"1 Ocak 2020-30 Ekim 2020 tarihleri arasında Üst Kurula toplam 263 bin  243 vatandaş bildirimi gelmiştir. Bildirimlerde en çok tasnif edilmiş olan ilk  dört inceleme kriterine bakıldığında, 'kuruluş ve kişileri eleştiri sınırları  ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeren,  insan onuru ve özel hayatın gizliliğine aykırı yayın' kriterinin ilk sırada yer  aldığı görülmektedir. İkinci sırada ise 'Genel Ahlak, Manevi Değerler ve Ailenin  Korunması İlkesine Aykırılık' kriteri, üçüncü sırada 'Kişiye Yönelik Şikayet  (Katılımcı/Sunucu)' kriteri yer almaktadır. Aynı dönemde gelen bildirimler  program türüne göre incelendiğinde; dizi filmler yüzde 31,9, reality şov yüzde  28,4, haber programları yüzde 25,7, drama öğeleri içeren eğlence programları  yüzde 1,9 ve tele-alışveriş yüzde 1,9 oranıyla ilk beş sırada yer almıştır."
 
Çıplak, RTÜK'ün 2021 yılı bütçesinin 224 milyon 213 bin lira olarak  öngörüldüğünü sözlerine ekledi.

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2021 Yılı Bütçesi bütçe komisyon
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