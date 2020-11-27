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2021 Yılı Bütçe Teklifi TBMM'de kabul edildi!

27 Kasım 2020 Cuma - 20:56 | Son Güncelleme : 27 11 2020 - 20:56

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.


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2021 TBMM Bütçe
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