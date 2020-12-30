2021 Yılbaşı MPİ Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama: Milli Piyango sonuçları nasıl öğrenilir?

Milli Piyango sonuçları nasıl öğrenilir? Yeni yıla artık saatler kaldı. Milyonlarca kişi 100 milyonluk büyük ikramiyenin hayalini kurarken geri sayıma başladı. 31 Aralık 2020 Perşembe günü noter huzurunda gerçekleştirilecek Milli Piyango sonuçları MPİ’nin kendi sitesinden sorgulanabilecek. İşte 2021 Yılbaşı MPİ Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama ekranı…

Milli Piyango sonuçları online ya da bilet sorgulama ekranından tam sıralı listeden öğrenilebilecek. 2021 Milli Piyango sorgulama ile MPİ sonuçları için çekilişi için ise saatler kaldı. 100 Milyon TL’lik büyük ikramiye 31 Aralık Perşembe günü noter huzurunda gerçekleşecek. Milli Piyango sorgulama işlemi ile MPİ sonuçları Milli Piyango sayfası üzerinden öğrenilecek. İşte Milli Piyango Sorgulama hakkında merak edilenler…

Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılacak? Bilet sorgulama ekranı…

Milli Piyango'nun 100 Milyon TL değerindeki ikramiyenin sahibini bulacağı için gün geri sayım başladı. Milli Piyango sorgulama işlemi ile biletinize çıkan ikramiye olup olmadığını kolaylıkla MPİ resmi internet sitesinden öğrenebileceksiniz.

- Milli Piyango Sonuçları bağlantısına tıklayın

- Bilet numarası alanına biletinizde bulunan 6 haneli rakamı yazın.

- Sorgula butonuna tıklayın

Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiyeleri açıklandı

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde bu yıl dağıtılacak olan toplam ikramiye tutarı 563.400.000 TL olarak açıklandı. 1 kişiye 100 milyon TL'lik büyük ikramiye, 2 kişiye 10.000.000 TL, 10 kişiye 1.000.000 TL, 30 kişiye 120.000 TL, 100 kişiye 10.000 TL, 200 kişiye 5.000 TL, 500 kişiye 1.000 TL gibi büyük ikramiyeler verilecek.

2021 YILBAŞI MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI