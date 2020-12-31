2021 yılbaşı çekiliş sonuçları belli oluyor! Milli Piyango 120 bin TL kazandıran numaralar belli oldu! İşte Milli Piyango 2021 sonuçları 120 bin TL kazandıran numaralar…

Milli Piyango çekilişi devam ederken, 10 Milyon TL, 1 Milyon TL, 120 bin TL, 10 bin TL ve 5 bin TL kazandıran numaralar belli oldu. 100 milyon TL büyük ikramiye çekilişi ise saat 23.00’de belli olacak. Biletlerine ikramiye isabet edip etmediğini merak eden vatandaşlar için 120 TL kazandıran numaraları haberimizde derledik. İşte Milli Piyango 2021 sonuçları 120 bin TL kazandıran rakamlar…

Milli Piyango 100 milyon TL’lik büyük ikramiyenin çekileceği saati bekleyen vatandaşlar, bir yandan da biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını sorgulamak için arama motorlarına ve Milli Piyango resmi sitesine sık sık bakıyor. Saat 14.30'da başlayan çekilişte 10 bin TL, 1 milyon TL, 120 bin TL, 10 bin TL ve 5 bin TL kazandıran numaralar belli oldu. İşte Milli Piyango 120 bin TL kazandıran numaralar…

Bu gece yapılacak yılbaşı özel çekilişi ile büyük ikramiye olan 100 milyon TL de sahibini bulacak. Büyük ikramiye ve amorti çekilişi 23.00 itibariyle başlayacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde bu yıl ilk kez büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 120 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR

İşte, kategorilere göre 2021 Milli Piyango sonuçları ve kazandıran numaralar listesi

9989608, 9226048

9751643, 9986763

7686590, 4482473

6338587, 5787953

4714334, 2309341

3312378, 9499197

5367672, 3612599