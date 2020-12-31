2021 yılbaşı çekiliş sonuçları belli oluyor! Milli Piyango 120 bin TL kazandıran numaralar belli oldu! İşte Milli Piyango 2021 sonuçları 120 bin TL kazandıran numaralar…

Milli Piyango 100 milyon TL’lik büyük ikramiyenin çekileceği saati bekleyen vatandaşlar, bir yandan da biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını sorgulamak için arama motorlarına ve Milli Piyango resmi sitesine sık sık bakıyor. Saat 14.30'da başlayan çekilişte 10 bin TL, 1 milyon TL, 120 bin TL, 10 bin TL ve 5 bin TL kazandıran numaralar belli oldu. İşte Milli Piyango 120 bin TL kazandıran numaralar…
Bu gece yapılacak yılbaşı özel çekilişi ile büyük ikramiye olan 100 milyon TL de sahibini bulacak. Büyük ikramiye ve amorti çekilişi 23.00 itibariyle başlayacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde bu yıl ilk kez büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 120 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR
İşte, kategorilere göre 2021 Milli Piyango sonuçları ve kazandıran numaralar listesi
9989608, 9226048
9751643, 9986763
7686590, 4482473
6338587, 5787953
4714334, 2309341
3312378, 9499197
5367672, 3612599