2021 YDS ne zaman başlayıp ne zaman bitiyor? YDS sonuçları ne zaman açıklanır?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek 2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) bugün 10.15'te başlayacak. Adaylar Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça dilleri sınava girecek. Peki, 2021 YDS sınav süresi kaç dakika? 2021 YDS sınavı ne zaman bitecek? YDS sınavı sınavından en erken saat kaçta çıkılır? YDS sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

ÖSYM tarafından 2021 YDS bugün gerçekleştirilecek. Adaylar şimdiden sınav salonlarına gelmeye başladı. 2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) 10.15'te başlayacak. Peki, 2021 YDS sınav süresi kaç dakika? 2021 YDS sınavı ne zaman bitecek? YDS sınavı sınavından en erken saat kaçta çıkılır? YDS sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

YDS SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

Yabanı Dil Sınavı için adayların sınavı saat 10.15'de başlayacak. Adaylar sınavdan 12.45'de çıkacak. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 135 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasak olacak.

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

YDS SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

YDS sınavında adaylara 150 dakika süre verilecek.

DEĞERLENDİRME

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacak. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacak.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr

internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. YDS sınav sonuçları 11 Mayıs 2021 tarihinde aaçıklanacak.