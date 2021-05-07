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2021-YDS/1 sonuçları açıklandı! İşte YDS sonuç sorgulama sayfası

07 Mayıs 2021 Cuma - 11:20 | Son Güncelleme : 07 05 2021 - 11:20

ÖSYM tarafından 18 Nisan'da gerçekleştirilen 2021-YDS sonuçları açıklandı. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın sonuçları, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek. 18 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2021-YDS/1 sonuçları açıklandı.


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) sonuçlarını açıkladı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre; 18 Nisan'da gerçekleştirilen 2021-YDS'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. 

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

Değerli adaylarımız,
18 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-YDS/1 sonuçları açıklanmıştır.
Sonuçlarınızı https://t.co/tfsiOmTm1j sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum. #2021YDS

 

 

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