Takımlar transfer dönemi çalışmalarını sürdürürken futbolseverler de, Süper Lig'in yeni sezonunun açılış tarihini merak ediyor. Geçen yıl lig heyecanını yaşayamayan taraftar yeni sezonda takımlarından büyük beklentilere sahip. Peki, 2021 ve 2022 futbol sezonu ne zaman açılıyor? 2021 ve 2022 futbol sezonu ne zaman açılıyor? İşte Süper Lig'de yeni sezon tarihi

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs nedeniyle maçları ekranları başında izleyen futbolseverler, normalleşme dönemi ile birlikte yeni sezonda takımlarını stadyumlarda karşılamak istiyor. Milyonlarca taraftar Süper Lig'in yeni sezonunun açılış tarihi araştırıyor. Taraftar yeni sezondan umutlu. Transferler anbean takip edilirken taraftarın da takımlarından beklentisi bu yıl daha da arttı. Peki, 2021 ve 2022 futbol sezonu ne zaman açılıyor? 2021 ve 2022 futbol sezonu ne zaman açılıyor? İşte Süper Lig'de yeni sezon tarihi...

2021-2022 FUTBOL SEZONU NE ZAMAN AÇILIYOR?

Profesyonel futbol liglerinde 2021-2022 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu. Süper Lig'de sezon 13 Ağustos 2021'de başlayıp 23 Mayıs 2022'de sona erecek.

Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022 tarihinde sona ererken, TFF 1. Lig'de normal sezon 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açılmaya göre, 2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin, kulüplerden gelen talepler üzerine, 17 Haziran'da başlatılıp, 8 Eylül'de tamamlanmasına karar verildi.