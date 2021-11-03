2021 ve 2022 burs başvuruları ne zaman, KYK burs başvuru tarihi açıklandı mı? E-devlet üzerinden KYK burs başvurusu başladı mı?

KYK burs başvurusu başladı mı, 2021-2022 KYK burs başvurusu ne zaman? 2021-2022 KYK bursu merakla bekleniyor. Öğrenciler başvuruların yapılacağı tarihi sabırsızlıkla takip ediyor. Üniversite yerleştirme süreci sona erince gözler, burs ve kredi başvuru tarihine çevrildi. Peki, KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman, burs ne kadar?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun verdiği burs ve krediden yararlanmak isteyen öğrenciler KYK burs başvuru takvimini sorguluyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı üniversite yerleştirme süreci sona erdi. Peki, KYK burs başvurusu başladı mı? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, burs ne kadar?

KYK BURSU NE KADAR?

Burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KYK burs ve kredi başvuru takvimi belli değil. KYK'dan yapılan açıklamada, başvuruların üniversite yerleştirme süreçlerinin tamamlanması ile birlikte alınacağı duyurulmuştu. YKS kayıtları tamamlandı, DGS ek kayıtlar da 5 Kasım'da sona erecek. 2021-2022 KYK burs ve kredi başvurularının önümüzdeki hafta başlaması öngörülüyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan "taahhütname onayı" işlemini yapmaları gerekmektedir. Taahhütname onayı yapmayan öğrenciye ödeme yapılmamaktadır.

AÇIK ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ BURS/KREDİ ALABİLİR Mİ?

Yalnızca örgün öğretim öğrencilerine kredi/burs verilmektedir.

KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alınması,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

• Başarısız olma,

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.