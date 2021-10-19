2021 ve 2022 açık öğretim lise sınavları online mı olacak? Açık öğretim kayıtları bitti mi?

AÖL sınavları online mı olacak, AÖL sınavı ne zaman? Açık Öğretim Lisesi öğrencileri AÖL sınav tarihleri ve sınavların nasıl olacağını sorguluyor. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı son açıklamada Açık Öğretim Lisesi 2021-2022 eğitim öğretim yılı ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerinin 15 Ekim 2021 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu, kayıt yenileme süreci sona erdi. Kayıt yenileme sürecini tamamlanması sonrası “Açık Öğretim Lisesi sınavları online mı olacak, sınavlar ne zaman yapılacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi…

AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sona erdi. Açık lise öğrencileri, öğrencilik durumu, silik, donuk ve aktif öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini ve ders seçimi tamamladı. Kayıt işlemlerini bitiren adaylar, sınavlar hakkında yaptıkları aramaları arttırdı. Peki AÖL sınavları ne zaman, Açık öğretim sınavları online mı olacak? AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi

AÖL SINAVLARI ONLINE MI OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının yayınlandığı takvime göre Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları 4-5 Aralık tarihlerinde yapılacak. Bu yıl sınavlar yüz yüze imkanlarla yapılacak. Öğrencilerin sınav girişleri belgeleri 1 Aralık 2021 tarihinde açıklanacak.

MEB'den yapılan açıklamada "Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 15 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması Başkanlığımızca uygun görülmektedir." denildi.