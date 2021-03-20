2021 TUS sınavı ne zaman? 2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu sınava giriş belgesi alma ekranı!

2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) ile 2021 Tıp Doktorluğu Alanında Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) bu hafta sonu gerçekleştirilecek. ÖSYM adayları uyardı ve sınav günü açık tutulacak İl/İlçe nüfus müdürlüklerinin listesini paylaştı. Peki, TUS sınavı ne zaman, saat kaçta? TUS sınavı saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? 2021-TUS sınava giriş belgesi | 2021-STS Tıp Doktorluğu sınav yeri öğrenme ekranı!

2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) ile 2021 Tıp Doktorluğu Alanında Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) 21 Mart 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek. ÖSYM adayları uyardı. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Peki, TUS sınavı ne zaman, saat kaçta? TUS sınavı saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? İşte 2021-TUS sınava giriş belgesi | 2021-STS Tıp Doktorluğu sınav yeri öğrenme ekranı!

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2021-TUS (1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2021-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) 21 Mart 2021 Pazar (yarın) yapılacak.

ÖSYM adayların 2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu sınavı için sınava giriş belgelerini yayınlamıştı. Sınava Giriş Belgesi T.C. Kimlik/Y.U. Numarası ve şifresi ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alınabilecek. Sınava Giriş Belgesi Pazar sabah ve Pazar öğleden sonra oturumları olmak üzere ayrı ayrı edinilecek. Belgenin üzerinde sınava gireceğiniz merkez, bina ve salon bilgileriniz ile fotoğrafınız bulunması gerekiyor.

Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesi ile birlikte nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur.

TUS SINAVI NE ZAMAN?

Adaylar, sabah oturumunda saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklar.

TUS, Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere iki alt sınavdan oluşuyor.

TUS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR? TUS KAÇ DAKİKA? TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 150 dakika KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ SAATİ VE SÜRESİ : 14.45, 150 dakika

TUS'TA KAÇ SORU SORULACAK? TUS SORU DAĞILIMI

TUS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

TUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında yapılacak. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.

Hesaplanan standart puanlar kullanılarak,

Tıp fakültesi mezunu adaylar için aşağıda belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak adayların Ağırlıklı Klinik Tıp Bilimleri Puanı (K), Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (T) hesaplanacak.

Tıp dışı meslek mensubu adaylar için aşağıda belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak adayların Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (T) hesaplanacaktır.

Adaylar; 2021-TUS 1. Dönem ve 2021-TUS 2. Dönem puanlarını öğrendikten sonra, ilgili sınav dönemi için tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinden öğrenecekler.