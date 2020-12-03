2021 şubat celbi ne zaman belli olur? Yeni askerlik celp dönemleri 2021

Millî Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre, 23-25 Kasım'da sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık'a ertelendi. Pandemi nedeniyle ertelenen askerlik süreci sonrası 2021 şubat celp dönemi hakkında yapılan araştırmalar arttı. Asker adayları 2021 şubat celp tarihinin açıklanıp açıklanmadığını merak ederken, celp dönemlerinin ertelenip ertelenmediğini merak ediliyor.

2021 askerlik celp dönemi hakkında yapılan araştırmalar arttı. Kasım celbinin pandemi nedeniyle ertelenmesi silah altına alınacak erlerin 2021 dönemine ait askerlik yerlerini araştırmasına senep oldu. Peki, 2021 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 askerlik Şubat celp dönemi ertelenecek mi? sorunun yanıtları…

2021 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2021 celp duyurusunun aralık ayında açıklanması bekleniyor, ancak pandemi nedeniyle kasım ayı celplerinin ertelenmesi 2021 celp döneminin açıklanacağı tarihin 15-23 Ocak tarihleri arasına sarkmasına neden olabilir.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım'da sevke tabi olan yükümlülerin sevklerinin 22-24 Aralık'a ertelendiğini geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla duyurmuştu.

Açıklamada, "Pandemi ile mücadele kapsamında 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi yükümlülerin sevkleri, 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında icra edilecek şekilde ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi.

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