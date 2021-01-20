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2021 Sağlık personeli nöbet ücretleri ne kadar oldu? Sağlık nöbet ücretleri 2021!

20 Ocak 2021 Çarşamba - 14:39 | Son Güncelleme : 20 01 2021 - 14:39

Sağlık kurumlarında çalışan kamu personelinin 2021 yılı nöbet veya icap nöbeti ücretleri belli oldu. 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olarak aylık katsayısının arttı. Buna göre, Sağlık kurumlarında çalışan kamu görevlilerinin nöbet ve icap nöbeti karşılığında ödenen ücretin miktarı da arttı. Peki, 2021 Sağlık personeli nöbet ücretleri ne kadar oldu? Sağlık nöbet ücretleri 2021!


Sağlık kurumlarında çalışan kamu görevlilerinin 2021 yılı nöbet veya icap nöbeti ücretleri belli oldu. Peki, 2021 Sağlık personeli nöbet ücretleri ne kadar oldu? Sağlık nöbet ücretleri 2021! 
 
Sağlık kurumlarında nöbet veya icap nöbeti görevi verilen kamu görevlilerine, bu görevlerinden dolayı ücret ödeniyor. 
 
Nöbet veya icap nöbeti karşılığında, belirli göstergelerin aylık katsayısıyla çarpımı suretiyle bulunan miktarda ücret ödenirken, bu ödemeden sadece damga vergisi kesintisi yapılıyor.
 
1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olarak aylık katsayısının artmış olmasından dolayı, nöbet ve icap nöbeti karşılığında ödenen ücretin miktarı da arttı.
 
2021 NÖBET ÜCRETİ KADAR OLDU? 
 
Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma süresi dışında nöbet (normal, acil veya branş nöbeti) tutan personele (memur ve sözleşmeli personel), tuttukları bu nöbetten dolayı “Nöbet Ücreti” alıyor. Ayrıca, üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında tıpta uzmanlık öğrenimi yapanlar ile yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve tıpta ve diş tabipliğinde yabancı uyruklu kontenjanında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlara da tuttukları nöbet karşılığında ücret ödenebiliyor.
 
Nöbet süresinin izinle karşılanmayan her 1 saati için, 657 sayılı Kanunda yer alan gösterge rakamının aylık katsayısıyla çarpımıyla bulunan tutarda nöbet ücret ödemesi yapılıyor. 
 

UNVAN

Nöbet Ücretinin aylık en çok net miktarı

 (2021 yılının ilk yarısında)

Yoğun bakım, acil servis diyaliz ve ameliyathane hizmetleri ile 112 acil sağlık hizmetlerinde

Aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde

Diğer yerlerde

-Eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip

4.812 TL

1.481 TL

3.208 TL

-Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, aynı dallarda doktora belgesi alanlar

4.331 TL

1.333 TL

2.887 TL

-Diş tabibi ve eczacılar

3.850 TL

1.185 TL

2.567 TL

-Mesleki yükseköğrenim görmüş sağlık personeli

2.887 TL

888 TL

1.925 TL

-Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli

2.406 TL

740 TL

1.604 TL

-Diğer personel

1.765 TL

543 TL

1.176 TL

 
Nöbet ücreti; yoğun bakım, acil servis, diyaliz ve ameliyathane hizmetleri ile 112 acil sağlık hizmetlerindeki nöbetler için yüzde 50 artırımlı ödenirken, dini bayram günlerinde tutulan nöbetler için ise yüzde 20 artırımlı ödeniyor.
 
Ayrıca, nöbet ücreti ödenebilmesi için kesintisiz en az 6 saat nöbet tutulması gerekirken, aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde ayda en çok 60 saat için ve diğer yerlerde ise ayda en çok 130 saat için nöbet ücreti ödeniyor.
 
 
İCAP NÖBET ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU? 
 
İcap ettiğinde çağrılmaları halinde haftalık çalışma süreleri dışında nöbet de ödeniyor. 
 
 Haftalık çalışma süreleri dışında nöbet (icap nöbeti) tutan personele (memur ve sözleşmeli personel), tuttukları bu nöbetten dolayı “İcap Nöbeti Ücreti” alıyor. 
 
İcap nöbeti süresinin izinle karşılanmayan her 1 saati için, ilgili personelin nöbet saati (artırımlı olmayan)  ücretinin yüzde 40'ı kadar ödeme yapılıyor.
 
İcap nöbeti ücreti ödenebilmesi için kesintisiz en az 12 saat icap nöbeti tutulması gerekiyor. Ayrıca personele bir ayda en çok 120 saat için icap nöbeti ücreti ödenebiliyor.
 

UNVAN

İcap Nöbeti Ücretinin aylık en çok net miktarı

(2021 yılının ilk yarısında)

-Eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip

1.185 TL

-Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, aynı dallarda doktora belgesi alanlar

1.066 TL

-Diş tabibi ve eczacılar

948 TL

-Mesleki yükseköğrenim görmüş sağlık personeli

711 TL

-Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli

592 TL

-Diğer personel

434 TL

 

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