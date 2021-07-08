2021 Sağlık Bakanlığı unvan değişikliği mülakat tarihleri belli oldu!

Sağlık Bakanlığı duyurdu. 2021 Unvan değişikliği sözlü sınavlarının yapılacağı tarih açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan unvan değişikliği yazılı sınav sonuçlarına göre; sözlü sınav tarih ve saatleri ile sözlü sınava katılmaya hak kazanan ve hak kazanamayan personel, Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden sonuçları öğrenebilecek. Peki, 2021 Sağlık Bakanlığı unvan değişikliği mülakatları ne zaman? Sağlık Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı 2021 sonuçları sorgulama ekranı!

Sağlık Bakanlığı unvan değişikliği sınavı sonuçları açıklandı. Sağlık Bakanlığı yazılı sınav sonuçlarına göre; sözlü sınav tarih ve saatleri ile sözlü sınava katılmaya hak kazanan ve hak kazanamayan personelin sınav sonuçlarını Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yayımladı. Pek çok kişi 2021 Sağlık Bakanlığı unvan değişikliği mülakat tarihlerini araştırıyor. Peki, 2021 Sağlık Bakanlığı unvan değişikliği mülakatları ne zaman? Sağlık Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı 2021 sonuçları sorgulama ekranı!

Sağlık Bakanlığı, unvan değişikliği sözlü sınavlarının 16. Temmuz 2021 - 08 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'nın unvan değişikliği sözlü sınavlarına ilişkin olarak yaptığı açıklama şu şekilde:

“04 Ekim 2020 ve 17 Ocak 2021 tarihinde yapılan unvan değişikliği yazılı sınav sonuçlarına göre; sözlü sınav tarih ve saatleri ile sözlü sınava katılmaya hak kazanan ve hak kazanamayan personel, durumunu aşağıdaki link üzerinden sorgulayarak öğrenebilecektir.”

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SÖZLÜ SINAVI NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

Unvan Değişikliği sözlü sınavı; 16 Temmuz 2021 – 08 Eylül 2021 tarihleri arasında, Sağlık Bakanlığı’nın Ana Bina Toplantı Salonlarında yapılacak. Personel sözlü sınava HES kodu sorgulaması yapılarak alınacak. Sözlü sınava girecek personelin önceden HES kodu temin etmeleri istendi.

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI MÜLAKATI İÇİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1. Personel, sözlü sınavın yapılacağı yere sosyal mesafe kurallarına (2 metre mesafe olacak şekilde) uygun olarak kendilerine belirtilen saatlerde alınacak, sınav saati gelmeyen personel sözlü sınav yerine alınmayacak.

2. Sözlü sınava girecek personelin yakınları sözlü sınav yerine alınmayacak.

3. Sözlü sınav yeri girişlerinde kimlik kontrolü, kimliklere dokunulmadan yapılacak. Kontrol yapan görevlilerin maske ve yüz koruyucu kullanması sağlanacak.

4. Sözlü sınava girecek personelin sözlü sınav yerine sosyal mesafe kurallarına uyarak alınmaları esnasında her bir personelin ateşi ölçülecektir. Ateşi 38 derece ve üzerinde olan personel Genel Müdürlüğümüzce belirlenecek uygun yer, zaman ve koşullar altında sözlü sınava alınacak.

5. Sözlü sınava girecek personelin sözlü sınav yerine alınmadan önce sözlü sınav saatini beklerken COVID-19 açısından sözlü sınav sürecinde dikkat etmesi gereken hususlar;

“Değerli personelimiz COVID-19 nedeniyle sözlü sınav süresince almanız gereken önlemler hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum sıkıntısı olan, COVID-19 teşhisi konulan veya son 14 gün içerisinde COVID-19 vakası ile teması olan adaylarımız bina girişinde görevlilere bilgi vermelidir. Şikâyeti olanların bilgi vermesi sözlü sınav süresinde sizin, sözlü sınav görevlilerimizin sağlığı ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi açısından önem taşımaktadır. Sınav binası içerisinde, bahçede diğer kalabalık ortamlarda sosyal mesafe olan 2 metre kuralına dikkat ediniz. Maske takınız, maskenizi çıkarmayınız. Lütfen önlemlere uyunuz.”

6. Personel, sözlü sınavın yapılacağı merkeze girişten itibaren maske takmalı, sözlü sınav salonunda ve sözlü sınav süresince maske takmaya devam etmelidir. Maskeler, nemlenmesi durumunda yenisiyle değiştirilmelidir. Maske değiştirme söz konusu ise personel el antiseptiği kullanmalıdır. Nemlenmiş maskeler ağzı kapaklı çöp kutusuna/çöp torbasına atılmalıdır.

7. Sözlü sınav yerinde sözlü sınava girecek personel ve görevlilerin kullanımı için yeteri kadar el antiseptiği ve yedek maske bulundurulacaktır.

8. Personelin sözlü sınav salon girişinde salona alınmadan önce el antiseptiği kullanması sağlanacaktır.

9. Personel sözlü sınava HES kodu sorgulaması yapılarak alınacaktır. Bu nedenle sözlü sınava girecek personelin önceden HES kodu temin etmeleri gerekmektedir.

10. Personelin sözlü sınav yerine alınmaları ve sınav salonlarına erişimi yığılmaya meydan verilmeden sağlanacaktır.

11. Sözlü sınav sırasında, sözlü sınav yerlerinin gerekli havalandırma işlemleri yapılacaktır.

12. Sözlü sınavdan çıkan personel, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde binadan ayrılmalıdır.

13. Sözlü sınavın yapıldığı yerin, sözlü sınavın bitimine müteakip gerekli havalandırma işlemleri ile birlikte su ve deterjan kullanılarak genel temizliğinin yapılması sağlanacaktır.

Sözlü sınava girecek personelin sözlü sınav sürecinde yukarıda belirtilen kurallara hassasiyetle uymaları kendi sağlıkları ve toplum sağlığı açısından önem arz etmektedir.