Safer ayı tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimiyle belli oldu. Hicri takvime göre yılın ikinci ayı olarak kabul edilen Safer ayı Muharrem ayının sona ermesiyle araştırılan konular arasına girdi. Peki, 2021 safer ayı ne zaman başlıyor? Safer ayı hangi ay 2021, kaç gün?

Safer ayı yoğun olarak araştırılıyor. Muharrem ayının bitimiyle beraber Safer ayı başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan dini günler takvimine göre Safer ayı eylül ayın içerisinde başlayacak. Peki, 2021 safer ayı ne zaman başlıyor? Safer ayı hangi ay 2021, kaç gün?

SAFER AYI 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Safer ayı 8 Eylül Çarşamba günü başlayacak.

SAFER AYI ÖNEMİ

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve "Safer ayında uğursuzluk yoktur" buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).

SAFER AYI İBADETLERİ

Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü'z-Zevaid, III/63)