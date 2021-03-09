2021 şaban ayı ne zaman başlıyor? Ramazan’ın müjdeleyicisi Şaban ayının başlangıcı, bitişi 2021…

Şaban ayı başlangıcı merak ediliyor. Müslümanlar için kazanç ve fırsat ayı olarak ifade edilen Şaban ayı tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine yer alıyor. Mübarek üç aylardan ikincisi olan Şaban ayı bu ay içinde idrak edilecek. Berat Kandili’nin yer aldığı Şaban ayı ne zaman başlıyor? Şaban ayı hangi gün başlıyor, ne zaman bitiyor? Diyanet 2021 dini günler takvimine göre Şaban ayının başlangıcı, bitişi 2021…

Şaban ayı ne zaman başlıyor, bitiyor? Müslümanların kazanç ayı olarak gördüğü Şaban ayına sayılı günler kaldı. Şaban ayının idrak edilmesiyle, Ramazan ayı başlayacak. Ramazan ayı 13 Nisan’da başlayacak. İlk oruç 13 Nisan 2021 Salı günü tutulacak. Peki, 2021 şaban ayı ne zaman başlıyor? İşte Şaban ayının başlangıcı, bitişi 2021…

ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 dini takvimler listesinde yer alan bilgiye göre, bu yıl Şaban ayı 14 Mart Pazar günü başlayacak.

ŞABAN AYI ÖNEMİ

Şaban ayı üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan’ın ikincisidir. Ramazan’ın müjdeleyici olan bu ay aynı zamanda içerisinde Berat Kandili’ni de barındırıyor.

Peygamber Efendimiz bir kutsî hadiste şöyle buyurmuştur: “Şaban ayının on beşinci gününü oruçlu geçirin. Gecesinde ise ibadete kalkın. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teala keyfiyetini bilemediğimiz bir halde en yakın semaya tecelli ederek fecir doğuncaya kadar: ‘Bağışlanma dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Musibete uğrayan yok mu, ona afiyet vereyim…’ buyurur.”

ŞABAN AYINDA NELER YAPILMALI?

1 ile 10. gün tesbihi: Ya Latif Celle Şanühü 11 ile 20. gün tesbihi: ya Rezzak Celle Şanühü 21 ile 30. gün tesbihi: ya Aziz Celle Şanühü

11-20 arası her gün günde 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü 21-30 arası her gün günde 100 kere ya Aziz Celle Şanühü Allahümme barik lena fi Şaban. Ve belliğna Ramazan.

NAMAZ:

2 rekat kılınır. Her rekatta 1 Fatiha, 10 Ayetel Kürsi ve Ali İmran süresi 18. ayeti okunur. Bu namazı kılana cennette göz görmedik kulak duymadık, hiçbir beşerin kalbinden geçmeyecek nimetler verilir. Mahşer korkusundan emin olur.

2021 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ