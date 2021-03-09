2021 şaban ayı ne zaman başlıyor? Ramazan’ın müjdeleyicisi Şaban ayının başlangıcı, bitişi 2021…

Şaban ayı ne zaman başlıyor, bitiyor? Müslümanların kazanç ayı olarak gördüğü Şaban ayına sayılı günler kaldı. Şaban ayının idrak edilmesiyle, Ramazan ayı başlayacak. Ramazan ayı 13 Nisan’da başlayacak. İlk oruç 13 Nisan 2021 Salı günü tutulacak. Peki, 2021 şaban ayı ne zaman başlıyor? İşte Şaban ayının başlangıcı, bitişi 2021…
ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 dini takvimler listesinde yer alan bilgiye göre, bu yıl Şaban ayı 14 Mart Pazar günü başlayacak.
ŞABAN AYI ÖNEMİ
Şaban ayı üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan’ın ikincisidir. Ramazan’ın müjdeleyici olan bu ay aynı zamanda içerisinde Berat Kandili’ni de barındırıyor.
Peygamber Efendimiz bir kutsî hadiste şöyle buyurmuştur: “Şaban ayının on beşinci gününü oruçlu geçirin. Gecesinde ise ibadete kalkın. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teala keyfiyetini bilemediğimiz bir halde en yakın semaya tecelli ederek fecir doğuncaya kadar: ‘Bağışlanma dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Musibete uğrayan yok mu, ona afiyet vereyim…’ buyurur.”
ŞABAN AYINDA NELER YAPILMALI?
1 ile 10. gün tesbihi: Ya Latif Celle Şanühü 11 ile 20. gün tesbihi: ya Rezzak Celle Şanühü 21 ile 30. gün tesbihi: ya Aziz Celle Şanühü
11-20 arası her gün günde 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü 21-30 arası her gün günde 100 kere ya Aziz Celle Şanühü Allahümme barik lena fi Şaban. Ve belliğna Ramazan.
NAMAZ:
2 rekat kılınır. Her rekatta 1 Fatiha, 10 Ayetel Kürsi ve Ali İmran süresi 18. ayeti okunur. Bu namazı kılana cennette göz görmedik kulak duymadık, hiçbir beşerin kalbinden geçmeyecek nimetler verilir. Mahşer korkusundan emin olur.
2021 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
HİCRİ TARİHLER
MİLADİ TARİHLER
GÜN
AY
YIL
GÜN
AY-YIL
HAF.GÜN
DİNİ GÜNLER
1
C.AHİR
1442
14
OCAK-2021
PERŞEMBE
........
1
RECEB?
1442
13
ŞUBAT-2021
CUMARTESİ
ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
6
RECEB?
1442
18
ŞUBAT-2021
PERŞEMBE?
REGAİB KANDİLİ?
26
RECEB
1442
10
MART-2021
ÇARŞAMBA
MİRAC KANDİLİ
1
ŞABAN
1442
14
MART-2021
PAZAR
...........
14
ŞABAN
1442
27
MART-2021
CUMARTESİ
BERAT KANDİLİ
1
RAMAZAN
1442
13
NİSAN-2021
SALI
RAMAZAN BAŞLANGICI
26
RAMAZAN
1442
08
MAYIS-2021
CUMARTESİ
KADİR GECESİ
30
RAMAZAN
1442
12
MAYIS-2021
ÇARŞAMBA
AREFE
1
ŞEVVAL
1442
13
MAYIS-2021
PERŞEMBE
RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
2
ŞEVVAL
1442
14
MAYIS-2021
CUMA
RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
3
ŞEVVAL
1442
15
MAYIS-2021
CUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
1
ZİLKADE
1442
11
HAZİRAN-2021
CUMA
........
1
ZİLHİCCE
1442
11
TEMMUZ-2021
PAZAR
........
9
ZİLHİCCE
1442
19
TEMMUZ-2021
PAZARTESİ
AREFE
10
ZİLHİCCE
1442
20
TEMMUZ-2021
SALI
KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
11
ZİLHİCCE
1442
21
TEMMUZ-2021
ÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
12
ZİLHİCCE
1442
22
TEMMUZ-2021
PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
13
ZİLHİCCE
1442
23
TEMMUZ-2021
CUMA
KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
1
MUHARREM
1443
9
AĞUSTOS-2021
PAZARTESİ
HİCRİ YILBAŞI
10
MUHARREM
1443
18
AĞUSTOS-2021
ÇARŞAMBA
AŞURE GÜNÜ
1
SAFER
1443
08
EYLÜL-2021
ÇARŞAMBA
........
?1
R.EVVEL
1443
07
EKİM-2021
PERŞEMBE
........?
?11
R.EVVEL?
1443??
17
EKİM-2021
PAZAR
MEVLİT KANDİLİ?
?1
R.AHİR?
1443??
06
KASIM-2021???
CUMARTESİ
........?
1?
C.EVVEL
?1443
05
ARALIK-2021
?PAZAR
........