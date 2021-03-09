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2021 şaban ayı ne zaman başlıyor? Ramazan’ın müjdeleyicisi Şaban ayının başlangıcı, bitişi 2021…

09 Mart 2021 Salı - 13:49 | Son Güncelleme : 09 03 2021 - 13:49

Şaban ayı başlangıcı merak ediliyor. Müslümanlar için kazanç ve fırsat ayı olarak ifade edilen Şaban ayı tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine yer alıyor. Mübarek üç aylardan ikincisi olan Şaban ayı bu ay içinde idrak edilecek. Berat Kandili’nin yer aldığı Şaban ayı ne zaman başlıyor? Şaban ayı hangi gün başlıyor, ne zaman bitiyor? Diyanet 2021 dini günler takvimine göre Şaban ayının başlangıcı, bitişi 2021…


Şaban ayı ne zaman başlıyor, bitiyor? Müslümanların kazanç ayı olarak gördüğü Şaban ayına sayılı günler kaldı. Şaban ayının idrak edilmesiyle, Ramazan ayı başlayacak. Ramazan ayı 13 Nisan’da başlayacak. İlk oruç 13 Nisan 2021 Salı günü tutulacak. Peki, 2021 şaban ayı ne zaman başlıyor? İşte Şaban ayının başlangıcı, bitişi 2021…

ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 dini takvimler listesinde yer alan bilgiye göre, bu yıl Şaban ayı 14 Mart Pazar günü başlayacak.

ŞABAN AYI ÖNEMİ

Şaban ayı üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan’ın ikincisidir. Ramazan’ın müjdeleyici olan bu ay aynı zamanda içerisinde Berat Kandili’ni de barındırıyor.

Peygamber Efendimiz bir kutsî hadiste şöyle buyurmuştur: “Şaban ayının on beşinci gününü oruçlu geçirin. Gecesinde ise ibadete kalkın. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teala keyfiyetini bilemediğimiz bir halde en yakın semaya tecelli ederek fecir doğuncaya kadar: ‘Bağışlanma dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Musibete uğrayan yok mu, ona afiyet vereyim…’ buyurur.”

ŞABAN AYINDA NELER YAPILMALI?

1 ile 10. gün tesbihi: Ya Latif Celle Şanühü 11 ile 20. gün tesbihi: ya Rezzak Celle Şanühü 21 ile 30. gün tesbihi: ya Aziz Celle Şanühü

11-20 arası her gün günde 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü 21-30 arası her gün günde 100 kere ya Aziz Celle Şanühü Allahümme barik lena fi Şaban. Ve belliğna Ramazan.

NAMAZ:

2 rekat kılınır. Her rekatta 1 Fatiha, 10 Ayetel Kürsi ve Ali İmran süresi 18. ayeti okunur. Bu namazı kılana cennette göz görmedik kulak duymadık, hiçbir beşerin kalbinden geçmeyecek nimetler verilir. Mahşer korkusundan emin olur.

2021 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

HİCRİ TARİHLER

MİLADİ TARİHLER

GÜN

AY

YIL

GÜN

AY-YIL

HAF.GÜN

DİNİ GÜNLER

1

C.AHİR

1442

14

OCAK-2021

PERŞEMBE

........

1

RECEB?

1442

13

ŞUBAT-2021

CUMARTESİ

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

6

RECEB?

1442

18

ŞUBAT-2021

PERŞEMBE?

REGAİB KANDİLİ?

26

RECEB

1442

10

MART-2021

ÇARŞAMBA

MİRAC KANDİLİ

1

ŞABAN

1442

14

MART-2021

PAZAR

...........

14

ŞABAN

1442

27

MART-2021

CUMARTESİ

BERAT KANDİLİ

1

RAMAZAN

1442

13

NİSAN-2021

SALI

RAMAZAN BAŞLANGICI

26

RAMAZAN

1442

08

MAYIS-2021

CUMARTESİ

KADİR GECESİ

30

RAMAZAN

1442

12

MAYIS-2021

ÇARŞAMBA

AREFE

1

ŞEVVAL

1442

13

MAYIS-2021

PERŞEMBE

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1442

14

MAYIS-2021

CUMA

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1442

15

MAYIS-2021

CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

1

ZİLKADE

1442

11

HAZİRAN-2021

CUMA

........

1

ZİLHİCCE

1442

11

TEMMUZ-2021

PAZAR

........

9

ZİLHİCCE

1442

19

TEMMUZ-2021

PAZARTESİ

AREFE

10

ZİLHİCCE

1442

20

TEMMUZ-2021

SALI

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11

ZİLHİCCE

1442

21

TEMMUZ-2021

ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12

ZİLHİCCE

1442

22

TEMMUZ-2021

PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13

ZİLHİCCE

1442

23

TEMMUZ-2021

CUMA

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

1

MUHARREM

1443

9

AĞUSTOS-2021

PAZARTESİ

HİCRİ YILBAŞI

10

MUHARREM

1443

18

AĞUSTOS-2021

ÇARŞAMBA

AŞURE GÜNÜ

1

SAFER

1443

08

EYLÜL-2021

ÇARŞAMBA

........

?1

R.EVVEL

1443

07

EKİM-2021

PERŞEMBE

........?

?11

R.EVVEL?

1443??

17

EKİM-2021

PAZAR

MEVLİT KANDİLİ?

?1

R.AHİR?

1443??

06

KASIM-2021???

CUMARTESİ

........?

1?

C.EVVEL

?1443

05

ARALIK-2021

?PAZAR

........

 

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