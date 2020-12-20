2021 Resmi tatil günleri belli oldu! İşte 2021 yılı Resmi tatilleri

2021 yılının bitmesine sayılı günler kala en çok merak edilen konuların başında resmi tatiller geliyor. 2021 Resmi tatilleri belli oldu. 2021 yılında çalışanlar ile öğrencilerin ne kadar tatil yapacağı hesaplandı. 2021 yılı mayıs ve temmuz aylarında dini bayramları resmi tatillerle birleştirenler, 16’şar güne kadar tatil yapabilecek. Gezginler, yıl genelinde ise hafta sonlarını tatillerle birleştirerek 6,5 gün izinle 40 gün tatil yapılabilecek. İşte 2021 yılı resmi tatil tarihleri...

Koronavirüs salgınıyla geçen koskoca bir yıl pek çok kişinin planlarının ertelenmesine, okulların açılıp açılmayacağı ile ilgili belirsizlikte geçti. Koronavirüs kapanmaları, dini bayramlar, milli bayramlar derken pek çok tatil programı koronavirüs nedeniyle iptal oldu. Gelen aşı haberleri ile birlikte çoğu kişi 2021 yılından umutlu. Şimdiden 2021 yılı resmi tatilleri araştırılan konuların başında geliyor. Peki, 2021 yılı resmi tatil tarihleri ne zaman? İşte 2021 yılı resmi tatil tarihleri...

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

2021 yılı tatil planlamasına göre; Mayıs ve Temmuz aylarında bol bol tatil yapma fırsatı doğacak. Yeni yıla 1 Ocak Cuma günü giriyoruz. 2021 yılı resmi tatil tarihleri. Yeni yıl bu yıl 31 Aralık Perşembe gününe denk geliyor. Corona virüsü nedeniyle yurt genelinde sokağa çıkma yasağı kısıtlaması belirtilen saat ve tarihlerde uygulanacak. Bu yıl Perşembe gününe denk gelen 31 Aralık yılbaşı akşamı, pandemi süreci dolayısıyla yurt genelinde sakin bir görünüm sergileyecek. 1 Ocak Cuma günü ise resmi tatil olacak. 31 Aralık Perşembe günü ise mevzuatta yer almadığı için tatil olmayacak. 31 Aralık saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma yasağı 4 Ocak 2021 tarihinde saat 05.00'de sona erecek.

2021 RESMİ TATİLLERİ

23 NİSAN 2021

23 Nisan Cuma günü, hafta sonu ile birleştirilip yakın yerlere tatile çıkılabilir. 2021’de Mayıs ayı tatil açısından çok zengin, birleştirme yapacaklar için ayın yarısı tatille geçebilir.

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan Bayramı tatili 12 Mayıs Çarşamba Arife günüyle başlıyor. 13-14-15 Mayıs Ramazan Bayramı Önceki 2,5 gün izin alıp hafta sonlarıyla birleştirilebilir.

19 MAYIS 2021

19 Mayıs tatili çarşamba gününe denk geliyor. 17 Mayıs Pazartesi ve 18 Mayıs Salı günü için de 2 günlük izin alarak, toplamda sadece 4,5 gün izinle 10 güne kadar uzayan bir bayram tatili yapılabilir. Hatta 20-21 Mayıs için de izin alırsanız toplamda 6,5 gün izinle 16 günlük bir tatile çıkabilirsiniz.

15 TEMMUZ 2020

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü perşembeye denk düşüyor, cuma günü izin alıp hafta sonu ile birleştirebilirsiniz.

2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

19 Temmuz yani hemen sonraki pazartesi günü de Kurban Bayramı’nın arife günü. Dolayısıyla cuma tam gün ve pazartesi yarım gün izin alarak toplamda 1,5 gün izinle 11 gün; 12, 13 ve 14 Temmuz için de izin alıp toplam 4,5 gün izinle de 16 gün tatil yapılabilir. Böylece yazın en güzel zamanı olan Temmuz ayı için güzel bir tatil fırsatı doğuyor.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

30 Ağustos Zafer Bayramı ise pazartesi gününe denk geliyor.

29 EKİM 2021 CUMHURİYET BAYRAMI

Yılın son tatil fırsatı 29 Ekim ise cuma gününe denk düşüyor. 28 Ekim Perşembe yarım gün böylece yarım günlük izinle 4 günlük seyahat yapılabilir.

2021 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı 1 Ocak Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cuma

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı (12 Mayıs Arife)

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Çarşamba

Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 19 Temmuz (Arife)

Zafer Bayramı 30 Ağustos Pazartesi

Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Cuma