2021 Regaip Kandili mesajları… Kısa, uzun, ayetli, anlamlı en güzel Recep ayı ve Regaib Kandili mesajları

Regaip Kandili mesajları, Recep ayı içerisinde perşembe gecesi idrak edilecek olan Regaib Kandili öncesi yoğun bir şekilde aranıyor. 18 Şubat akşamı idrak edilecek olan Regaip Kandili’ni ibadetlerle, dualarla, namazlarla geçirecek olanlar yılın ilk kandiline saatler kala arkadaşlarına, akrabalarına, ailelerine gönderecekleri dua ve dilekler için araştırma yapmaya başladı. Biz de Kısa, uzun, ayetli, anlamlı en güzel Recep ayı ve Regaib Kandili mesajlarını derledik. İşte 2021 Regaip Kandili mesajları…

Regaip Kandili mesajları 2021 yılının ilk kandilinin idrak edilecek olması nedeniyle arama motorları aracılığıyla sorgulanıyor. Recep ayı içerisinde yer alan Regaip Kandili ibadetlerle geçirilecekken bu gecede yakınlarına anlamlı, ayetli, dualı kandil mesajları gönderecek olanlar kandil mesajlarını araştırıyor. Regaip Kandili vesilesiyle yakınlarına göndereceğiniz Kısa, uzun, ayetli, anlamlı en güzel Recep ayı ve Regaib Kandili mesajları 2021…

REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2021

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Regaip Kandilin mübarek olsun.

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.

Ey Rabbim Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Hayırlı Kandiller!

Rabbim Recep ayının ilk gecesi hürmetine; Duası kabul olmuş bir kul sevinci yaşat bize. Sabrımızın mükafatı olarak, "Çok şükür" diyebilmeyi de nasip et cümlemize.

Yüce Mevla'dan üç ayların ve bu mübarek gecenin bereket ikliminin insanlığın hidayetine, barış ve huzuruna vesile olmasını dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Regaip Kandilin mübarek olsun.

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin. Öyle içten öyle samimi ol ki gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz Mübarek Olsun.

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Regaib Kandiliniz mübarek olsun...

Regaib Kandili; kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe ederek geleceğimizi planlamamız için büyük bir fırsattır. Bu vesileyle Regaip Kandilinizin hayırlara vesile olmasını dilerim.

Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Regaip kandiliniz mübarek olsun.

Gül bahçesine girenler, gül olmasa da gül gibi kokarlar. Kâinatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece kandiliniz mübarek olsun.

Regaip Kandil'in mübarek olsun. ALLAH seni sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

Mübarek Regaip Kandili’nde yaptığınız tüm duaları Allah kabul etsin. Hayırlı kandiller!

Yüce Allah mübarek Regaip Kandili hürmetine hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini nasip ve müesser eylesin. Hayırlı Kandiller…

İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

Kardeşliğin daimî olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği; mutlu, umutlu ve sevgi dolu günlere, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere... Kandiliniz Mübarek Olsun.

Rahmet, mağfiret ve bereketi bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi bugünün hayırlara vesile olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Bu mübarek gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanması, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi, birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını dilerim.

Yaratana daha derin bir şükür imkânı bulacağımız Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Regaip gecesi, duaların geri çevrilmediği bir gecedir. Bunu fırsat bilerek bu gece dualarımızı eksik etmeyelim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Regaip Kandili kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyamızın aydınlanmasına vesile olan bir gündür. Bugünü layıkıyla yaşamak dileğiyle. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.



Tefekkür ve şükür vesilesi olan bu mübarek günde dualarımızın kabul olması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun.