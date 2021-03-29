2021 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman?

2021 yılı Ramazan ayı koronavirüsün gölgesinde geçecek. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda da Türkiye koronavirüsle mücadelesine devam ediyor. Ramazan'a geri sayım devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısından Ramazan'a yönelik yeni ek tedbir kararı çıktı. Alınan kararlara göre, Ramazan ayında hafta sonu yasağı Türkiye genelinde uygulanacak ve ülke genelinde sahur ve toplu iftar programları da düzenlenmeyecek. Ramazan yasakları ile ilgili bu gelişmenin ardından milyonlar Ramazan ayı başlangıcını, ilk oruç ve 2021 Ramazan Bayramı tarihlerini araştırıyor. Peki, 2021 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan ayı ne zaman? Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman? İşte 2021 Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tarihleri...
2021 RAMAZAN NE ZAMAN? İLK ORUÇ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen dini günler ve aylar takvimine göre 2021 Yılı Ramazan ayı 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak. Müslümanlar ilk oruç için 12 Nisan gecesi sahura kalkacak. İlk oruç 13 Nisan'da tutulacak. 2021 ilk kandil gecesi 18 Şubat 2021 Perşembe gecesi idrak edilecek olan Regaib Kandili. 10 Mart 2021 Çarşamba gecesi ise Miraç Kandili idrak edilecek. 27 Mart 2021 Cumartesi gecesi ise Berat Kandili idrak edilecek. Ramazan ayı 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.
RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2021
Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs'ta idrak edilecek.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi