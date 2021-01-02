2021 Ramazan Bayramı başlangıcı! Ramazan ayı ve bayramı bu yıl ne zaman? 3 aylar ne zaman başlıyor?

2021 yılı başladı. 2021 yılı takvimine göre tatiller, resmi ve milli bayramlar belli oldu. Bayram tatillerini değerlendirmek isteyenler şimdiden araştırmalara başladı. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan ne zaman başlıyor 2021?
Ramazan bu yıl Nisan ayına denk geliyor. 13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayıs günü son bulacak. 13 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü.
2021 resmi günler takvimi
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
2021 Kurban Bayramı
Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün- 3 Temmuz Cuma
Dini günler takvimi 2021
Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat Cumartesi
Regaip Kandili - 18 Şubat Perşembe
Miraç Kandili - 10 Mart Çarşamba
Berat Kandili – 27 Mart Cumartesi
Kadir gecesi - 19 Mayıs Salı
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün- 3 Temmuz Cuma
Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos Pazartesi
Aşure günü - 18 Ağustos Çarşamba
Mevlid Kandili - 17 Ekim Pazar
2021 Resmi Tatiller
1 Ocak 2021 Yılbaşı (1 Ocak 2021 Cuma)
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan Cuma)
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (1 Mayıs Cumartesi)
12-13-14 Mayıs Ramazan Bayramı (12 Mayıs Çarşamba-13 Mayıs Perşembe-14 Mayıs Cuma)
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs Çarşamba)
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü (15 Temmuz Perşembe)
19-20-21-22 Temmuz Kurban Bayramı ( 19 Temmuz Pazartesi-20 Temmuz Salı-21 Temmuz Çarşamba-22 Temmuz Perşembe)
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim Cumartesi)