2021 Ramazan ayı ne zaman, yılın hangi ayına denk geliyor? Ramazan Bayramı 2021 tarihi…

Ay takvimine göre, dokuzuncu ay olan Ramazanın hakkındaki yıl bitimine az bir süre kala aranıyor. Ramazan 2021 tarihi merak ediliyor. Üç Aylara 13 Şubat itibarıyla başlıyor. Peki, Ramazan 2021 ne zaman? Ramazan Bayramı 2021 tarihi…

İslamiyet'te, Hz. Muhammed'e kutsal kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı zaman dilimi olan ve oruçlarla idrak edilen bu mübarek ayın 2021 yılında hangi aya denk geleceği merak ediliyor. Peki, Ramazan 2021 ne zaman, hangi aya denk geliyor?

RAMAZAN 2021 NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılı için yayınladığı resmi günler takviminde Ramazan ayının 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacağını belirtti.

RAMAZAN BAYRAMI 2021

Ramazan Bayramı 2021 ise 13-14-15 Mayıs 2021 yılında idrak edilecek.

Ramazan, "Ramaza" (çok sıcak olma) kökünden gelir. Bunun nedeni muhtemelen Ramazan orucu ibadeti ilk uygulanmaya başlandığında yaz aylarına tekabül ediyor olmasıdır. Yine Sevan Nişanyan'ın verdiği bilgilere göre Ramazan, İslam öncesi Arap ay takviminde Temmuz-Ağustos aylarına verilen isimdir. Bu takvimde aylar 12+1 sistemi (3 yılda bir ilave edilen 1 ay) sayesinde en fazla 30 günlük kaymalarla yılın aynı zamanlarında yaşanmaktaydı. Günümüzde Ramazan ayının zamanı Ömer'in halifeliği zamanında düzenlenen Hicri takvim'e göre belirlenmiş, Hicri Takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar, miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bunun sonucu olarak Ramazan ayı her sene miladi takvimde öne kayar. Yaklaşık olarak her 32 senede bir, Ramazan ayı aynı tarihlere denk gelir.