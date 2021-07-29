2021 Polislik taban puanları ve kontenjanları! 2021 PMYO başvurusu ne zaman? Polislik için kaç puan lazım 2021? İşte detaylar...

2021 YKS'nin açıklanmasının ardından binlerce öğrenci Polislik taban puanları ile ilgili detayları araştırıyor. Polislik Meslek Yüksekokulu başvurusu için YKS'nin TYT sınavında alınan puanlar önem taşıyor. Peki, 2021 Polislik taban puanları ve kontenjanları ne? 2021 PMYO başvurusu ne zaman? Polislik için kaç puan lazım 2021? İşte 2021 Polislik taban puanları ve kontenjanları!

2021 YKS'nin açıklanmasının ardından, milyonlarca öğrenci puanlarına göre üniversitelerin istedikleri bölümlerine tercih edecek. YKS tercihleri bu sene 5-13 Ağustos arasında yapılacak. Tercihler öncesinde üniversite adayları bazı bölümlerin taban puanlarını merak ediyor. Özellikle de TYT sonavında başarılı olan adaylar Polislik taban puanlarını araştırıyor. Peki, 2021 Polislik taban puanları ve kontenjanları ne? 2021 PMYO başvurusu ne zaman? Polislik için kaç puan lazım 2021? İşte 2021 Polislik taban puanları ve kontenjanları!

POLİSLİK İÇİN KAÇ PUAN LAZIM 2021?

Geçtiğimiz yıl YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, 2020 yılına mahsus olmak üzere YKS'de baraj 10 puan düşmüştü. Baraj puanı TYT’de 150, AYT ve YDT'de ise 170’e çekilmişti. 2021 PMYO taban puanı henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz beş yılın puanları şöyle:

2015: 270

2016: 270

2017: 260

2018: 260

2019: 250

2021 POLİS ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2021 yılına ilişkin PMYO polis alımı ilanının YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanması bekleniyor. YKS tercihleri bu sene 5-13 Ağustos arasında yapılacak.

Bu bilgiler göz önüne alındığında PMYO taban puanlarının ağustosun ilk haftasında açıklanması bekleniyor.