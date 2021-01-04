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2021 Polis maaşları ne kadar oldu? İşte Zamlı 2021 polis maaşları!

04 Ocak 2021 Pazartesi - 15:13 | Son Güncelleme : 04 01 2021 - 15:13

TÜİK tarafından aralık ayı enflasyonu ile 2020 yıllık enflasyonu açıklandı. TÜİK'in açıklamasına göre, 2020 enflasyonu 14,6 oldu. Aralık ayında enflasyon yüzde 1,25 olarak gerçekleşti. Enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından Ocak-Temmuz aralığında geçerli olacak memur zam oranları da netleşmiş oldu. Öğretmen, doktor, hemşire maaşlarının yanı sıra polislerin alacakları zam oranları da ortaya çıktı. Polis'ler yeni yılda 7.36 oranında zam oranı ile maaşlarını alacak. Peki, 2021 yılı polis maaşları ne kadar oldu? Polis memuru zamlı maaşı ne kadar? Başkomiser maaşı ne kadar? En düşük ve en yüksek polis maaşı ne kadar? İşte 2021 polis maaşları...


TÜİK tarafından aralık ayı enflasyonu ile 2020 yıllık enflasyonunun açıklanmasının ardından devletin çeşitli kademelerinde yer alan memur maaşları da belli oldu. TÜİK'in açıklamasına göre, 2020 enflasyonu 14,6 oldu. Aralık ayında enflasyon yüzde 1,25 olarak gerçekleşti. Buna göre, milyonlarca memur ve emeklinin 2021 Ocak-Temmuz dönemi zam oranı da kesinleşmiş oldu.
 
POLİS MAAŞI 2021 NE KADAR OLDU?
 
TÜİK Aralık ayı enflasyon oranlarını açıklamasının ardından polis maaşı merak konusu oldu.TÜİK enflasyon oranları memur ve emekli maaşlarını etkilerken en düşük ve en yüksek polis maaşı da değiştirdi. 
 
2021 yılında 8/1 polis memuru maaşı 6.388 liradan 6.859 liraya yükseldi.
 
POLİS MAAŞLARI 2021
 
 
POLİS MAAŞI NE KADAR OLDU?2020 Temmuz

2021 Ocak

Başkomiser (3/1)

7.296

7.833

Polis memuru (8/1)

6.388

6.859

Başkomiser (1/4) (Emekli)

3.579

3.878

Polis memuru (8/1) (Emekli)

3.579

3.878

 
MEMURA YÜZDE 7.36 ZAM!
 
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, oranında zam yapılacak.
 
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.
 
Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.
 
 
 
 
 
 
 
 

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