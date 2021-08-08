2021 Özür grubu yer değiştirme başvuruları başlıyor! İşte özür grubu atama takvimi 2021 ve kılavuzu!

2021 Özür Grubu atama başvuruları başlıyor. MEB 2021 Özür grubu yer değiştirme kılavuzunu yayınladı. 2021 Özür grubu yer değiştirme başvuruları birinci aşaması olan ön başvuru süreci başlıyor. Peki, Özür grubu atamaları ne zaman? 2021 Özür grubu yer değiştirme başvuruları nasıl yapılır? Özür grubu atama takvimi 2021 ve kılavuzu...

Öğretmenlerin eş durumu, aile birliği, sağlık , can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme başvuruları başlıyor. 2021 Özür grubu yer değiştirme başvuruları birinci aşaması olan ön başvuru 9 Ağustos'ta başlıyor. Peki, Özür grubu atamaları ne zaman? 2021 Özür grubu yer değiştirme başvuruları nasıl yapılır? Özür grubu atama takvimi 2021 ve kılavuzu...

ÖZÜR GRUBU ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular 9-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında meb bis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerindeki MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek. Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecek.

ÖĞRETMEN ÖZÜR GRUBU ATAMA TAKVİMİ

Başvuru: 9-13 Ağustos 2021

Tercih: 19-23 Ağustos 2021

Atama: 24 Ağustos 2021

Tebligat ve ilişik kesme işlemleri: 25 Ağustos 2021 tarihinden itibaren yapılabilecek.

ATAMALAR NASIL OLACAK?

Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekiyor.

Sağlık durumu veya can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna veya diğer nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu uygun görülen öğretmenlerin talebi halinde öğretmen olan eşleri de yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.

Sağlık durumu hariç olmak üzere, haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucunda görev yerleri; il dışına değiştirilenler daha önce görev yaptıkları il'e, il içinde değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye, ilçe içinde değiştirilenler ise daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna aradan üç yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamayacak.