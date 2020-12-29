2021 Özel İletişim Vergisi oranı belli oldu! Deprem vergisi (Özel İletişim Vergisi) oranı ve maktu vergi tutarı…

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2020 için yüzde 9,11 olarak tespit edildi. Bu oran, 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak.

Özel tüketim vergisi yüzde kaç oldu 2021?

Resmi Gazete’nin bugün mükerrer sayısında yayımlanan özel iletişim vergisi genel tebliğine göre, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu vergi tutarı yeniden değerleme oranı (yüzde 9.11) nispetinde artırıldı. Bu kapsamda tahsil edilen maktu vergi tutarı 2021 yılı için 86 TL olarak belirlendi.

Özel İletişim Vergisi nedir?

Ülkemizde 1999 yılında meydana gelen iki büyük depremin ardından alınan özel iletişim vergisi, Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca Telekomünikasyon Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak veya bu Kurumdan ruhsat veya genel izin almak suretiyle telekomünikasyon alt yapısı kurup işleten veya telekomünikasyon hizmeti sunan işletmecilerin her nevi mobil telekomünikasyon işletmeciliği kapsamındaki tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri, radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri ve diğer telekomünikasyon hizmetleri üzerinden alınan bir vergi türüdür.