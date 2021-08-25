2021 Öğretmen özür grubu atama sonuçları! MEB eş durumu tayini 2021 sonuçları nasıl öğrenilir? Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları ekranı!

2021 ağustos özür grubu atama sonuçları açıklandı. Öğretmenler 2021 özür grubu atama sonuçlarına nereden bakılır? Sorusuna yanıt aramaya başladı. MEB'in resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada "2021 Yaz Tatili Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu ile Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları Açıklandı" ifadelerine yer verildi. Özür grubu atamaları için tercihte bulunan öğretmenler, güvenlik kodu, kullanıcı adı ve şifreleri ile mazerete bağlı yer değiştirme sonucunu görüntüleyebilecek.” İfadelerini kullandı. Peki, 2021 özür grubu atama sonuçlarına nereden bakılır? İşte mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları…

Özür grubu atama sonuçları açıklandı. MEB, mazerete bağlı yer değiştirme sonuçlarının açıklandığını "2021 Yaz Tatili Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu ile Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları Açıklandı" ifadeleriyle duyurdu. Takvime göre, tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 25 Ağustos itibariyle başlayacak.

Özür grubu atama sonuçlarına nereden bakılır?

Sonuçlar, http://personel.meb.gov.tr adresinde yayınlanıyor. Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanıyor.

ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA

Yer değiştirmeler ve tebligat

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir. Sonuçlar, “personel.meb.gov.tr” adresinde yayımlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.

Açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve YerDeğiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır.